DEMANDA FIRME NO CIMENTO

O mercado de cimento continua aquecido no Brasil, puxado pelo boom imobiliário, renda e crédito.

Em abril, as vendas atingiram 4,56 milhões de toneladas, com alta de 15,9% sobre o mesmo mês de 2009, informou o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).

De janeiro a abril, o acumulado foi de 18,1 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 15,7% sobre um ano atrás. Segundo o SNIC, nos últimos 12 meses a venda acumulada é de 53,7 milhões de toneladas.

Fonte: Valor Econômico – Empresas – 07/05/2010