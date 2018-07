DIA 20 DE SETEMBRO SERÁ DADA A LARGADA!

Vem aí o lançamento oficial do . A 1a. franquia ILOCAL do BRASIL é nossa!!

Fiquem ligados, a novidade chega dia 20 de setembro, com o lançamento do PORTAL, que será o maior site de busca de Jundiaí e Região.

Jundiaí é hoje um dos maiores parques industriais da América Latina e destaca-se no desenvolvimento das áreas cultural, educacional, tecnológica e ambiental. Acompanhando essa tendência, a Diretora Executiva da Vanilla Editora, Natália de Marco Hrdlicka, não poderia deixar de trazer para a cidade o que há de mais inovador em mídia digital.

Sempre prezando pela modernidade, a Editora aliou o conceito de tecnologia entre os meios impresso e digital e, os já conhecidos projetos impressos GUIA CLASS, poderão ser acessados também, via web.

Mas porque POWERED BY ILOCAL? A Diretora Executiva, mais uma vez na vanguarda, queria sair da mesmice e lançar algo diferente e inovador. Foi aí que saiu na frente ao se unir a um dos maiores grupos de Comunicação do País, O JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, por meio do Estadão PME, nova plataforma do grupo voltada a pequenos e médios empresários e ao universo empreendedor, para trazer junto à sua marca, GUIA CLASS, toda a estrutura, gestão, tecnologia e credibilidade do maior banco de dados acessado no Brasil, num contrato de exclusividade na região.

Isso quer dizer que o PORTAL, antes mesmo de entrar no ar, vem com mais de 4 milhões de page views por mês e mais 3.000 categorias de busca do ILOCAL. E mais: o modelo de negócio apresentado pela publicitária Natália já despertou interesse nos empresários de Jundiaí, que já reservaram e garantiram seu espaço com destaque no PORTAL para “start” no dia 20 de setembro.

Para reservar seu espaço e anunciar no Portal GUIA CLASS basta encaminhar um e-mail para queroanunciar@vanillaeditora.com.br e agendar uma visita com nossos representantes comerciais.

A melhor notícia? Planos a partir de R$ 79,90 por mês! Não tem como ficar de fora dessa!

Natália não para de investir e fazer da Vanilla referência em gestão editorial no interior de São Paulo. Vem aí em 2013/2014 a Revista BLUSH MAGAZINE, projeto ainda com maiores detalhes sob sigilo, além do investimento na plataforma digital, com a chegada do GUIA CLASS TV ONLINE. Aguardem!

E para quem ainda não viu, confiram os melhores momentos da Festa de Pré-lançamento do PORTAL que reuniu mais de 400 convidados ilustres, no último dia 02 de agosto, no Espaço Monte Castelo, em Jundiaí.