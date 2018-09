Eletrônicos – Avanço dos compactos

Vendas de PCs tendem a aumentar acima da faixa de 10% este ano

Após recuperar o ritmo de crescimento das vendas no ano passado, o setor de informática deve manter-se aquecido este ano no Brasil. Isso acontece sobretudo pela ascensão da classe média, que continuará adquirindo produtos eletrônicos. As vendas de computadores deve avançar acima da faixa dos 10% este ano, de acordo com estimativa preliminar da consultoria ITData. A desaceleração do ritmo de crescimento – já que o setor cresceu 17% em 2010 sobre 2009 – deverá ocorrer pela maior restrição ao crédito, resultado da provável alta dos juros, e pelo aumento dos preços dos componentes importados utilizados na fabricação dos produtos, que poderá ser ultrapassado na ponta aos consumidores.

Segundo pesquisa da consultoria Accenture, os brasileiros, em uma lista de oito países (Alemanha, China, Estados Unidos, França, Índia, Japão e Rússia), estão no topo entre os consumidores que mais pretendem adquirir netbooks em 2011. Já quando questionados sobre a compra de computadores, os brasileiros perdem apenas para Rússia e China. De acordo com a mesma pesquisa, o Brasil lidera também a intensão de consumo de televisores de alta definição, GPS, tocador Blue-Ray, câmera digital e televisores de terceira dimensão (3D), neste último quesito junto com a Rússia. Em 2010, os brasileiros foram os que mais gastaram com tecnologia, conforme a pesquisa.

Fatores como a expansão da renda, dólar desvalorizado frente ao real, facilidades de crédito e concorrência entre fabricantes e varejo devem garantir o aquecimento das vendas de computadores em 2011. Outra razão para a manutenção da evolução do consumo é a baixa penetração de computadores entre a população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o porcentual de moradores em domicílios particulares permanentes com computadores vem crescendo ano após ano. Em 2003, era de 15,04%; fatia que saltou para 18,36% (em 2005), 26,99% (em 2007) e 35,95% (em 2009).

Diante da demanda reprimida do mercado brasileiro, a perspectiva para os próximos anos é promissora para o segmento de informática, mesmo diante dos possíveis percalços da economia. De acordo com o ITData, as vendas deverão se estabilizar apenas quando a penetração atingir um patamar de 50% a 60%.

Veja matéria completa em nossa Revista.

Revista Metal Mecânica e Eletroeletrônica – Edição 98 – Guias OESP

Empresas de Informática – Projetos e Instalações – Guias OESP

Siga-nos em nosso Twitter: @GuiasOESP