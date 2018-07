Envelopamento é para quem gosta de ousar

Aplicação de película sobre a lataria também protege o veículo dos efeitos do clima e dos pequenos arranhões.

Mudar a cor do veículo em apenas um dia e por, no mínimo, a metade do preço de uma pintura são facilidades que o envelopamento traz para o motorista que quer incrementar o visual do seu carro ou proteger a lataria dos efeitos do clima e dos pequenos riscos. A técnica consiste na aplicação de uma película que pode ser removida depois, sem prejuízos à pintura original. O consumidor pode escolher entre a película fosca, a brilhante e a de fibra de carbono. E a aplicação também pode ser feita em motos.

Luciana Ventura, gerente Comercial da Imprimax Auto-Adesivos, empresa com sede em São Paulo que produz o material, conta que a companhia percebeu essa tendência do envelopamento há um ano na região Centro-Oeste do país. Imediatamente a Imprimax decidiu aprimorar o seu produto para o mercado automotivo.

Julio Silva, do Departamento de Vendas, lembra que no início os motoristas estavam mais preocupados com a proteção da lataria. A técnica era comum no interior, entre aqueles que circulavam por estradas de chão. Hoje ele diz que o uso é mais por estética.

O dono do carro pode usar uma película da mesma cor do veículo ou optar por outra, mas nesse caso é necessário uma adaptação na documentação do veículo.

A Imprimax oferece 18 cores de película fosca e 7 de fibra de carbono, e está desenvolvendo uma película transparente, ideal para o motorista que está interessado apenas em proteger a lataria, sem alterar a cor do veículo.

Se dejar retirar a película, é só fazer um polimento e a pintura será preservada.

O custo do envelopamento pode variar de R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00, conforme o tamanho do veículo e até o grau de dificuldade para fazer a aplicação.

Fonte: Gazeta do Povo

Automóveis – Acessórios nos Guias Oesp