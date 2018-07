Escritórios compartilhados – Hotel hospedando empresas

A coletividade de espaços tem se tornado tendência nos grandes centros urbanos, seja para diminuir custos ou ter um espaço de primeira linha, esse conceito estimula a produtividade. O escritório compartilhado permite ao empresário flexibilidade para instalar seu negócio, riscos menores pela ausência de multas contratuais ou garantias e oferece um espaço de muita qualidade para seus clientes, fornecedores e funcionários.

Conhecido também como co-working, trata-se de um sistema colaborativo de trabalho. Em um grande escritório, vários empreendedores, dos mais diferentes segmentos, se unem para trabalhar contando com toda a infraestrutura de um escritório digno de redações de grandes empresas.

Vantagens

São inúmeras: preço baixo, sem fidelidade, pode ser contratado somente nos meses de uso. Paga-se um valor fixo e o inquilino não precisa se preocupar com as contas e manutenção do espaço. Trata-se de um ambiente de qualidade, cômodo e com vários serviços, onde se instalam várias empresas, cada uma com sua sala privativa. Ideal para quem usa esporadicamente o escritório ou que trabalha sozinho.

Praticidade

Todas as salas possuem mobília e infraestrutura necessária para qualquer tipo de empresa, portanto não há nenhum investimento no espaço. Uma sala de reunião está à disposição de todas as empresas atenderem seus clientes, e o contratante também conta com espaços de estar para relaxar, cozinha para fazer sua refeição, área de café e uma recepcionista para atender aos seus colaboradores.

A Nesco – Juventude e Modernidade

Com apenas 5 meses de existência, a Nesco é pioneira em unir escritórios compartilhados e co-working no mesmo lugar. Instalada em um endereço de fácil acesso da capital paulista, à beira da Rod. Raposo Tavares, na região da Granja Viana, a empresa oferece soluções para profissionais autônomos e pequenas empresas que precisem de opções para crescer e diminuir custos com qualidade e profissionalismo.

Conceito

A Nesco oferece um serviço de hotel de escritórios. Consiste em um espaço privativo para uma, duas, três ou quatro pessoas, já com mobília, instalações elétricas e de rede, com todos os serviços disponíveis e inclusos no pacote. Assim, basta o profissional contratar o serviço de sala privativa e começar a utilizá-lo.

As instalações da empresa oferecem também um amplo espaço no lobby, onde está nossa recepção, sala de reunião, entre outras instalações, como recepção, sala de espera, sala de estar, copa, banheiros feminino e masculino, além de serviços de ponta como Internet de alta velocidade, energia, limpeza, porteiro, segurança privada e recepcionista.

Mensais: o cliente faz um contrato de permanência mínima de três meses e renova mensalmente. O sistema de pagamento é pré-pago e não necessita de fiador ou qualquer tipo de garantia.

Por hora: o cliente utiliza uma sala privativa e paga apenas pelo tempo de uso. O pagamento mínimo, por evento, é referente a duas horas.

Para maiores informações entre em contato com a NESCO, através dos canais:

contato@nesco.com.br / Fone: (11) 4262-0942

Visite o site da nesco: www.nesco.com.br