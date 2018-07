Especial Dia Internacional do Café: Um elixir pleno de sabor!

Verdades sobre o café

Do ponto de vista botânico, muito haveria a dizer sobre a planta de onde se colhe o café, mas o que realmente interessa saber é que existem cerca de 103 espécies diferentes de cafeeiros, daí os cafés que bebemos terem sabores tão diferentes.

Não há certezas quanto a datas, mas teria sido por volta de 800 d.C. que o café foi descoberto para o mundo, na Etiópia, onde algumas tribos usavam as sementes de cafeeiro como suplemento energético. Daí para a Arábia, onde em 1000 d.C. alguém descobriu que o café podia ser torrado e bebido. À custa das invasões e das guerras, a moda espalhou-se pelo mundo e hoje não dispensamos um cafezinho.

Mundo de café

O cafeeiro desenvolve-se em regiões onde sol e chuva dividem as condições climáticas, tornando os solos ricos e porosos. Ou seja, as plantações de café concentram-se exclusivamente nas zonas tropicais do planeta. O Brasil está no topo da lista dos maiores produtores, seguido da Colômbia.

O café mais caro do mundo

Uma bica do Kopi Luwak produzido na Indonésia pode custar 60 euros. É feito com grãos de café que passaram pelo sistema digestivo da civeta (um mamífero carnívoro), onde uma enzima reduz o sabor amargo dos grãos de café e o torna mais aromático e doce. Os grãos são apanhados das fezes e os animais só conseguem expelir cerca de 230 kg por ano.

Café terapêutico

Ainda existem estudos, mas já é sabeido que o produto tem excelentes componentes para o tratamento e prevenção de algumas doenças, faz bem à memória, é estimulante, ajuda na concentração, tem vitaminas e sais minerais.

Receita Especial: café com sorvete

Ingredientes:

1 xícara (chá) de café quente

2 bolas de sorvete de creme

Chantilly para decorar

Modo de preparo:

Divida o café em duas taças, coloque uma bola de sorvete em cada e decore com o chantilly. Sirva imediatamente.

Parabéns a todos os profissionais que se dedicam ao cultivo e a arte de fazer um bom café!

Fonte: Blog Falemos Sinceramente – Autor Jorge Mendonça Oliveira do Bairro

