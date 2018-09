Estádios Burocráticos

Confederação Brasileira de Futebol exige rapidez no estádio de Itaquera

O projeto está pronto, passando por alguns ajustes por exigência da Fifa, mas as obras ainda não começaram. Apontada como principal opção para a abertura do Mundial de 2014, a nova casa do Corinthians segue apenas no papel. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, cobrou uma posição do presidente corintiano Andrés Sanchez. “Tenho a convicção de que São Paulo vai ter participação grande e forte na Copa. E aproveito para pedir que precisamos de seu estádio na Copa das Confederações”, disse Teixeira que tem motivos para se preocupar, porque logo depois da Copa de 2014, o Brasil ainda sediará a Copa América e a Olimpíada de 2016.

Andrés, por sua vez, cobrou do prefeito Gilberto Kassab a agilização da assinatura do decreto para a realização da obra. Kassab prometeu a liberação do dinheiro do BNDES – empréstimo de R$ 400 milhões. Enquanto o jogo de empurra-empurra continua, uma coisa é certa. Vai haver dinheiro do governo na construção da arena. “O estádio de São Paulo vai ganhar R$ 320 milhões para sua estrutura”, garantiu o governador Geraldo Alckmin, revelando que haverá dinheiro público na obra, avaliada em R$ 600 milhões. “Não estamos colocando recursos públicos, apenas abrindo mão de um imposto basicamente para empreendimentos”, informou o secretário de Planejamento, Marcos Cintra.

A condução das obras do estádio corintiano expôs uma queda de braço entre representantes do clube e da Fifa. Para sair vitoriosa dessa briga e cumprir os prazos estabelecidos pela Fifa, a diretoria do Corinthians conta com a mobilização política e entende que a melhor contribuição que o poder público pode dar nesse momento é agilizar processos burocráticos. “Existe uma séria de licenças, alvarás, autorizações necessárias para que a obra propriamente dita comece”, explicou Andrés Sanchez. “Se a Prefeitura, o governo do Estado e o governo federal nos ajudarem nesse aspecto burocrático, já daremos um grande passo para cumprir as metas estabelecidas”.

Complexo multiuso

Enquanto o Corinthians entra em compasso de espera, o Internacional ainda estrutura a engenharia financeira das obras de modernização do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre e busca o teto de R$ 400 milhões disponíveis pelo BNDES, apesar de ainda não ter conseguido fechar com um grupo de bancos para funcionar como intermediários do empréstimo. O clube, por hora, toca a obra com recursos próprios, oriundos da venda do Estádio dos Eucaliptos.

Já a construtora OAS está mais próxima do crédito do BNDES para erguer a nova arena do Grêmio. Em janeiro a OAS formalizou o pedido de crédito de R$ 210 milhões para o projeto, cujo investimento total é estimado em R$ 475 milhões. Mas a futura Arena Gremista é apenas parte de um conjunto de empreendimentos relacionados ao estádio do tricolor gaúcho que receberão R$ 2 bilhões em investimentos. Carlos Eduardo Barreto Neto, diretor regional de incorporação da OAS, acredita que o financiamento será aprovado até abril. “Como o BNDES definiu que o limite do empréstimo seria de 45% do total do investimento, iniciamos as obras em setembro do ano passado consumindo a contrapartida de 55% que faremos com recursos próprios”, diz o executivo.

O projeto de uma arena moderna para o Grêmio, diante das limitações do Estádio Olímpico, foi traçado antes de o Brasil ser escolhido como sede da Copa. Para viabilizá-lo o clube firmou uma parceria com a OAS e, em troca do estádio, a construtora ficou com o Olímpico, que será demolido para dar lugar a um shopping center, torres comerciais e edifícios residenciais, além de shopping, centro de convenções e empresarial, hotel e estacionamento. O complexo multiuso será construído no bairro Humaitá. A OAS ainda ficará com a concessão do estádio por 20 anos e direitos de publicidade e uso do nome por patrocinador. “Fizemos uma pesquisa vocacional para chegar a uma característica imobiliária que aproveita sinergia e cria valor. A ideia é ter lojas, cinema e restaurantes no estádio funcionando também nos dias sem jogo. Quem vai morar perto, terá um grande estacionamento disponível”, diz Barreto Neto. A OAS pretende construir 4 mil unidades residenciais para venda e os outros empreendimentos, como os shoppings, serão explorados por meio de locação.

