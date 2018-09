Eximbank terá linha de US$ 1 bi para pré-sal

O Eximbank dos Estados Unidos deverá confirmar, durante a visita do presidente Barack Obama ao Brasil, a concessão de até US$ 1 bilhão em financiamentos para projetos ligados à exploração do petróleo na camada pré-sal do Brasil, confirmando o interesse americano em ter o país como um de seus principais fornecedores de combustíveis.

Os dois governos assinarão um memorando de entendimento para cooperação em exploração de petróleo, que lança as bases para, no futuro, consolidar a posição brasileira como fornecedor aos EUA.

Outro programa de impacto está previsto entre os anúncios que o Presidente Obama fará: um acordo para desenvolver biocombustível para a aviação.

O Brasil já produz bioquerosene, mas só recentemente os americanos desenvolveram tecnologia para fazer com que o combustível possa funcionar em aeronaves a grandes altitudes. Seria o começo de um programa de “clean skies” (céus limpos), a ser lançado pelos dois governos.

O anúncio do Eximbank inclui a criação de uma linha, como a oferecida à Petrobrás, para investimentos conjuntos do Brasil e dos Estados Unidos em obras de infraestrutura, não só ligados ao pré-sal, mas também a eventos como a Copa do Mundo e a Olimpíada.

Os discursos dos dois presidentes deverão enfatizar, ao lado dos temas políticos e de defesa de direitos humanos, a cooperação em projetos de educação e inovação, escolhidos entre os principais eixos da cooperação bilateral, a partir de agora.

Fonte: Valor Econômico – Quinta-Feira, 17 de março de 2011.

