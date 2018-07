Fecomércio quer mais prazo para impostos

Para estimular o investimento privado, entidade defende período maior, de até 60 dias, para empresários recolherem tributos como IPI, PIS e Cofins.

Para aumentar o nível de investimento privado no país é necessário dar uma prazo mais longo para o recolhimento de impostos como IPI, PIS e Cofins à classe empresarial, a proposta faz parte de um estudo divulgado ontem pela Federação do Comércio de São Paulo ( Fecomércio), durante seminário “Desoneração e os Novos Modelos de Investimentos”.

A proposta consiste em alongar de forma gradual os prazos de recolhimento desses impostos em até 60 dias. De acordo com o levantamento, a medida custaria menos de R$ 1 bilhão aos estados, por conta do diferimento das receitas, que teriam de ser financiadas ao longo do período.

A ideia que foi discutida no evento promovido pela entidade visa incrementar a economia do país, já que apenas a boa vontade das esferas públicas não é suficiente para atingir esse objetivo. Este ano, o investimento público em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) está em menos de 20%, sendo que a média ideal seria de 25%.

O estudo, que será apresentada ao governo, tem como argumento fundamental a forte queda da taxa básica de juros (Selic), que recuou de um patamar de 12%, em agosto de 2011, para o atual de 7,25%, proporcionando à União uma economia de R$ 37 bilhões nos seus gastos com pagamentos de juros. “Esse valor substancial precisa ser levado em consideração, o governo não pode ficar usar esse recurso para criar outros tipos de gastos. Nossa sugestão é que ele seja repassado ao empresariado, na forma de alongamento do prazo de recolhimento de impostos”, argumenta Fábio Pina, assessor econômico da Fecomércio.

Para o ex-ministro Delfim Netto, se for acatada pelo governo, a proposta deveria beneficiar principalmente as pequenas e médias empresas (PMEs). “Mais de 40% do PIB brasileiro está concentrado nas PMEs, mas elas ainda têm pouco acesso ao mercado financeiro. Não conseguem chegar nem ao BNDES, nem ao governo. Por isso, esses agentes precisam de estímulos diretos, sem ter a necessidade de falar com o gerente do banco”, disse.

O economista argumenta que essa não é uma medida de renúncia fiscal, mas de ampliação do prazo de recolhimentos dos tributos. “É preciso acordar o espírito animal que está assustado dos investidores privados. E a ação vai muito além das medidas anunciadas”, afirmou, mencionando a redução das alíquotas de IPI.

Fonte: Brasil Econômico