Feira – Casa do Futuro

Materiais de maior durabilidade e baixo impacto ambiental são apresentados em feira da Construção

Projetos de residências com conceitos de sustentabilidade, que diminuem gastos e ainda ajudam o meio ambiente. Sistemas alternativos de fornecimento de água que utilizam a energia solar ou eólica ou o de recolhimento de água da chuva, com baixo custo e fácil instalação. Luminárias com sensores que reduzem em 70% o consumo de energia elétrica. Fechaduras, grelhas e ralos confeccionados com aço resistente à maresia. Revestimentos para decks de piscinas em plástico que imitam e substituem o uso de madeiras e reduzem a aplicação de selagem. Uma máquina que usa areia reciclada e transforma entulhos em tijolos ecológicos. Estas novidades estavam presentes na 15ª edição da Feira Construir Rio, de 18 a 20 de novembro de 2010, no Rio Centro.

Direcionada a lojistas, com participação de engenheiros, arquitetos e profissionais que atuam diretamente com o mercado da construção, a feira ofereceu uma programação diversificada com mostras, eventos técnicos para a capacitação profissional, fóruns de debates, novidades e tendências para o segmento, além de reunir cerca de 300 marcas expositoras, receber mais de 60 mil visitantes e gerar um volume de negócios de aproximadamente R$ 100 milhões.

O SindusCon-Rio, a Firjan e o Sebrae-RJ promoveram paralelamente à Construir RIO, fóruns de debates. O primeiro painel, apresentado dia 17, falou do legado para a cidade do Rio de Janeiro em função dos grandes eventos esportivos que ocorrerão em 2014 (Copa do Mundo) e em 2016 (Olimpíada). Os temas dos debates foram: Porto Maravilha, Mobilidade Urbana, Equipamentos Esportivos, Infraestrutura e Projeto Sebrae Rio e Firjan na Copa de 2014.

Revista Construção – Edição 115 – Guias OESP

Abaixo veja lista de próximas Feiras sobre Construção em 2011

Março – Feicon Batimat 2011 – 19º Feira Internacional da Indústria da Construção

Data: de 15 a 19 de Março

Horário: das 10h às 19h

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo – SP

Informações: 11 3060-4916

www.feicon.com.br

9ª Expo Revestir, 9º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção e 5ª Kitchen & Bath Expo – Feira Internacional de Produtos e Acessórios para Cozinha e Banheiro

Data: de 22 a 25 de Março

Horário: das 10h às 19h

Local: Transamérica Expo Center

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Informações: 11 5643-3000

www.exporevestir.com.br

14ª FENAVID – Feira Nacional do Vidro, Alumínio, Molduras e Cia

Data: de 23 a 25 de Junho

Horário: de quinta a sexta-feira, das 13h às 21h, sábado, das 10h às 20h

Local: Centro de Convenções Centro-Sul

Av. Governador Gustavo Richard, 850 – Centro – Florianópolis – SC

Informações: 48 3251-4000

www.fenavid.com.br

Construir Bahia 2011

Data: de 17 a 20 de Agosto

Horário: das 15 às 22h

Local: Centro de Convenções da Bahia

Av. Simon Bolivar, s/n – Centro – Salvador – BA

Informações: 41 3035-3100

www.feiraconstruir.com.br/ba