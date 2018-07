Feiras empresariais um grande negocio

Segundo o calendário Brasileiro de exposição e feiras editado pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, será realizado de 07 a 10 de junho no Expo Center norte em São Paulo, a Fispal Food Service, e de 08 a 11 acontecerá a Fispal Tecnologia, são feiras voltadas para o mercado de alimentação, tais como, restaurantes, indústrias, hotéis, padarias e outros. Uma ótima oportunidade para verificar as novidades no mercado da alimentação, seja em termos de novos produtos e tecnologias ou novas condições comerciais. Esta Feira é voltada para empresários, diretores de corporações, compradores e fornecedores do setor de alimentos e bebidas, as feiras de 2009 geraram cerca de R$ 7 bilhões em negocios e teve cerca de 12 países participantes.

A OESP MÍDIA Pensando em atender melhor seus clientes e direcioná-los para novos negócios, lançou a Revista da Feira, uma publicação única, de grande valor agregado que será distribuída somente nas Fispais mencionadas acima, um produto focado no mercado da alimentação e tem como finalidade divulgar as empresas deste mercado para um público selecionado.