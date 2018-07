Fila! Seu fim está próximo…

Comércio eletrônico poderá acabar com as filas. Segundo o estudo, as diversas possibilidades de formas de pagamento e atendimento na internet irá diminuir o tempo de espera nas filas.

Será possível chegar um dia em um banco, padaria e até aeroporto e não se deparar com filas quilométricas em sua frente? Um estudo que aponta tendências para o varejo, realizado pelo Grupo Talkability, diz que sim.

Segundo ele, com as diversas possibilidades de pagamento e atendimento via

internet, as filas poderão diminuir consideravelmente nos próximos anos. Um exemplo

disso são as lojas que, cada vez mais, utilizam o comércio eletrônico para facilitar e

multiplicar as formas de pagamentos dos clientes.

Outro ponto é a popularização dos cartões de crédito nas classes C e D, que deve

impulsionar a procura on-line. Diante disso, a estimativa é que em três anos o comércio

eletrônico cresça 29%.

Dados – Outro exemplo está nos aeroportos. Com os autosserviços de check-in

ficou muito mais rápido embarcar. Segundo a pesquisa, hoje apenas 4% faz o check-in

pela internet, mas em 2015, esse número vai pular para 54%.

Já as temidas filas de bancos estão cada vez menores graças ao acesso facilitado

da internet banking e mobile banking. Atualmente, já são mais de 3,3 milhões de contas

ativas administradas pelos smartphones e 42 milhões de transações bancárias realizadas pela internet no País.

As padarias também estão se adequando a aplicativos e sistemas de geofencing

para facilitar o reconhecimento do consumidor para agilizar o pagamento. O estudo

aponta que já são mais de 20 pontos de vendas que utilizam square register como checkout.

Fonte: Infomoney