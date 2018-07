Franquias Tim e Telebras fecham acordo para expandir banda larga.

As negociações entre as empresas foram iniciadas em 2011. Em março, foi assinado um contrato de compartilhamento de ambas as infraestruturas. A partir desta sinergia, será mais viável a adesão ao Programa Nacional de Banda Larga, o que propiciará a infraestrutura necessária para a realização da Copa do Mundo de 2014 em Manaus.

A Tim e a Telebras iniciaram parceria através da assinatura de memorando de entendimento para disponibilizar o serviço de banda larga para as regiões Norte e Nordeste do Brasil.

O acordo reflete as sinergias entre as redes de transporte das companhias e proporcionará a ampliação da capilaridade das redes 3G e LTE (4G).

A partir desta sinergia, será mais viável a adesão ao Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), o que propiciará a infraestrutura necessária para a realização da Copa do Mundo de 2014 em Manaus.

A operadora cederá 2.200 km de um par de fibras ópticas no trecho entre Tucuruí, Macapá e Manaus à Telebras. Por outro lado, a estatal cederá pares de fibras da mesma quilometragem em trechos no interior do Norte e Nordeste, como Tucuruí e Belém.

Também está sendo negociada a contratação de serviço de transporte ponto a ponto pela Tim/Intelig.

Também está sendo negociada a contratação de serviço de transporte ponto a ponto pela Tim/Intelig.

Andrea Mangoni, presidente da Tim Brasil, afirma que a ampliação da área de atuação de provimento de banda larga para o mercado residencial e corporativo também está sendo estudada.

Fonte: Brasil Econômico