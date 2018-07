Frio eleva venda de vinhos.

Somente para o período de junho e julho, a comercialização de rótulos finos feita pelas vinícolas nacionais, no mercado interno, cresceu 25% em comparação com os mesmos meses do ano passado, conforme levantamento feito, informa Júlio Fante, presidente do Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho). De janeiro a maio, as vendas tiveram alta de apenas 2,7%, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados mostram que os dias e noites gelados nas últimas duas semanas no Sul e no Sudeste do País estão revigorando os ânimos dos consumidores por vinho.

Como a maior parte da demanda do setor se concentra no segundo semestre e só os três meses de inverno respondem por 30% a 35% do movimento anual, Fante acredita que as vendas acumuladas de 2011 serão de 10% a 15% superiores aos 18,2 milhões de litros do ano passado.Nos cinco primeiros meses do ano, os vinhos finos nacionais corresponderam a 24,7% do mercado total, praticamente estável em comparação com os 24,3% de 2010, segundo o Ibravin. Os importados seguem com três quartos do bolo, auxiliados pelo dólar barato.

Fonte: Supermercado Moderno

