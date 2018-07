Gerar negócios e reunir amigos, a combinação perfeita!

E foi nessa onda que a Vanilla Editora, completando 3 anos, no dia 2 de agosto, reuniu amigos e clientes para o evento de pré-lançamento do PORTAL GUIA CLASS by Ilocal!

O evento

A comemoração foi em grande estilo. Aconteceu no conceituado espaço Monte Castelo, em Jundiaí, São Paulo, com cardápio da festa assinado pela renomadíssima Chef Sandra Romansini. Reuniu mais de 500 pessoas, além de apoiadores de peso como Natura e Sorvetes Jundiá, patrocinador oficial do evento e contou também com a presença do Diretor Geral do Estadão PME, Daniel Simões e a Gerente Comercial Alexandra Rezende, que fizeram questão de prestigiar o evento. “Um evento sem precedentes em nossa cidade”, diz a Diretora Executiva da Vanilla, Natália de Marco.

A festa foi transmitida ao vivo pelo Portal Guia Class e foi apresentado oficialmente o vídeo institucional da Vanilla Editora.

A parceria

A Vanilla Editora, inovando na cidade de Jundiaí e Região, investe agora em comunicação digital, com uma parceria sem precedentes com a Oesp Mídia – Estadão PME, trazendo para o mercado o maior portal de busca do interior de São Paulo, o PORTAL GUIA CLASS POWERED BY iLOCAL. A Editora é a 1ª empresa do Brasil a apresentar a primeira franquia do iLocal e com exclusividade na região de Jundiaí.

O Portal

O maior site de busca do interior paulista, esse é o Guia Class. Usando a tecnologia do iLocal, um dos mais completos bancos de dados do país, o portal reunirá produtos e serviços dos mais diversos segmentos.

E preparem-se, em 2013 a Vanilla vai ainda mais longe, lançando o GUIA CLASS TV ONLINE, ganhando mais uma plataforma para oferecer aos seus clientes e mais, vem aí a REVISTA BLUSH, aguadem!

A Editora

Fundada em junho de 2009 pela publicitária Natália de Marco Hrdlicka, que com vasta experiência anterior no mercado Corporativo, optou por trazer para Jundiaí um novo Modelo de Negócio em Comunicação, baseado em ferramentas de gestão e pesquisas, enxergando na região de Jundiaí um mercado potencial. Desde então, sob o comando das irmãs e diretoras Natália e Larissa, a Vanilla Editora, atuando somente com publicações próprias, é a idealizadora e responsável pela gestão de todos os Projetos Guia Class em Jundiaí e região.

Com parceiros de força regional e nacional, a Vanilla é atualmente uma empresa focada no desenvolvimento dos segmentados veículos: Guia Class Jundiaí, Guia Class Noivas e Festas, Guia Class Gourmet e Guia Class Delivery, com distribuição gratuita, estratégica e dirigida de 144 mil exemplares impressos/ano e uma audiência estimada de 300.000 leitores/ano. Mais do que isso: a Editora empenha-se em prestar um serviço à sociedade com seus guias.

Publicações impressas Guia Class – “UM GUIA DE VERDADE” para aproveitar o que a cidade tem de melhor!

Acompanhe as redes sociais do GUIA CLASS e fique por dentro das novidades e inovações trazidas a cada edição para o mercado do interior de São Paulo ou entre em contato direto conosco para saber mais como garantir maior alcance e retorno para o seu negócio! 11 2709 9128 ou queroanunciar@vanillaeditora.com.br

Veja aqui o vídeo institucional apresentado no evento de pré-lançamento do Portal Guia Class: