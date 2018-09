Governo prorroga isenção de IPI sobre caminhões até fim de 2010

O governo estendeu a isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na venda de caminhões e tratores e de uma lista de bens de capital até o final do ano, além de ter mantido reduzido o tributo que incide sobre veículos comerciais leves até dezembro.

A renúncia fiscal das medidas anunciadas nesta quarta-feira totaliza 775 milhões de reais, mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que não serão necessários ajustes orçamentários para acomodar a lista de bondades.

No caso dos caminhões, o governo está abrindo mão de arrecadação de 280 milhões de reais. Em comerciais leves, categoria que teve o IPI mantido em 4 por cento até dezembro, a renúncia calculada é de 105 milhões de reais, segundo Mantega.

A alíquota do IPI sobre caminhões de 5 por cento foi zerada em dezembro de 2008, junto com a redução do imposto sobre carros, para estimular as vendas do setor automotivo em meio à crise econômica global.

Fonte: G1.Globo