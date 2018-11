Imóveis Comerciais – Demanda reprimida

Elevado grau de confiança por parte de investidores e crédito fácil aumenta o número de incorporações voltadas ao comércio

O segmento de imóveis comerciais no Brasil tem encontrado espaço para novas conquistas e para atender à demanda reprimida, puxado por São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os principais propulsores desse novo ciclo de expansão estão o crédito fácil e o elevado grau de confiança por parte dos investidores. Atento ao potencial do setor, o banco BTG Pactual anunciou recentemente a compra do controle da WTorre Properties e a criação de uma nova empresa de administração imobiliária. Em uma operação que ultrapassa os R$ 4 bilhões, a nova companhia possui em seu portfólio a nova sede da Petrobras, no Rio. No ano passado, o banco já havia comprado as duas torres comerciais do complexo JK e 40% de participação em um terreno próximo ao Morumbi Shopping.

Outro sinal de que o segmento comercial está ganhando mais espaço dentro da área de construção e incorporação imobiliária é que, dos dez projetos em que a Multiplan Empreendimentos Imobiliários atualmente trabalha, cinco envolvem torres comerciais, das quais três serão destinadas para locação. Uma delas deve ser entregue ainda este ano, outras três no próximo ano e o restante de 2013.

A Cyrela Commercial Properties (CCP), por sua vez, como parte de sua estratégia de expansão, adquiriu no ano passado seis terrenos para o desenvolvimento de novos projetos nos segmentos de escritórios corporativos e industrial. No balanço, a empresa de investimentos, locação e venda de propriedades comerciais aponta que em 2010 registrou recordes nos valores de locação no segmento de escritórios corporativos, além das menores taxas de vacância da história do mercado. Com isso, foi possível atingir valores de locação de mais de R$ 150,00 por metro quadrado/mês em algumas negociações, alcançando até 35% de aumento em alguns contratos.

Em uma análise mais global, as perspectivas são ainda mais promissoras. Conforme panorama traçado pela Jones Lang LaSalle para o primeiro trimestre de 2011, no âmbito internacional os volumes de investimento na área de imóveis comerciais devem aumentar entre 20% e 25%, superando US$ 380 bilhões. De acordo com a consultoria, os ocupantes corporativos estão voltando à ativa e a melhora da atividade nos mercados de locação tem contribuído para aumentar a confiança do investidor.

