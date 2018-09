Indústria Automobilística

Brasil deve superar Alemanha em ranking de vendas

O Brasil pode ficar em quarto lugar no ranking mundial de vendas de veículos no ano passado. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o País deve ficar à frente da Alemanha, mas atrás da China, Estados Unidos e Japão. O ranking de 2010, no entanto, ainda não foi fechado. “Entre os maiores produtores, o Brasil deve atingir a sexta posição. Este ano, porém, ainda é uma incógnita, pois vai depender do que acontecerá na Europa”, afirma o presidente da entidade, Cledorvino Belini.

A entidade também reviu para cima a projeção de vendas de automóveis no mercado interno este ano. Antes, a estimativa de vendas era de 3,620 milhões de unidades. Agora, acredita que serão vendidos ao longo do ano 3,690 milhões de veículos.

Ainda segundo a Anfavea, este ano as exportações de veículos montados devem recuar 3,4% em volume, mas avançar 1,6% en valor. Considerando veículos montados e CKD (partes do veículo exportadas para montagem fora), a queda nas exportações deve ser de 4,7%.

Já o índice de inadimplência nos financiamentos de veículos em novembro do ano passado ficou abaixo do registrado nos mesmos meses dos últimos anos. A inadimplência em novembro passado foi de 3,0%, enquanto os índices de 2009 e 2008 foram 4,6% e 4,1%, respectivamente. O volume de crédito concedido em novembro de 2010 cresceu 18,3%, passando de R$ 155,6 bilhões em novembro de 2009 para R$ 184,1 bilhões. O índice de confiança do consumidor também avançou: passou de 115,5% em 2009 para 126,2 em 2010.

Essas são as razões principais apresentadas pela Anfavea para o crescimento recorde na produção e vendas de veículos no ano passado, quando foram produzidas 3,64 milhões de unidades, 14,3% a mais do que em 2009. As vendas em 2010 somaram 3,52 milhões de unidades, um número 11,9% superior que o de 2009.

