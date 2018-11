Indústria Automotiva – Recorde de Produção

Indústria automobilística quer fechar o ano com 3,6 milhões de unidades vendidas e defende redução de carga tributária

Com produção este ano já superando a casa das 3 milhões de unidades, recorde para um período de dez meses, a indústria automobilística brasileira encerrou outubro com 135,3 mil funcionários diretos, o maior contigente desde janeiro de 1.991. Foram 1.227 novos funcionários só em outrubro. Em 12 meses foram abertos 13,5 mil postos de trabalho. Do quadro atual, 116,6 mil trabalham nas fábricas de veículos e 18,5 mil nas de máquinas agrícolas.

“Isso considerando que o sistema produtivo mudou significativamente”, ressalta o preseidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Cledorvino Belini. Segundo ele, a produção é mais enxuta e serviços antes feitos pelas montadoras foram terceirizados, como logísitica e produção de componentes.

De janeiro a outubro, a produção de veículos cresceu 15,3% em relação ao mesmo período de 2.009. A Anfavea espera encerrar o ano com 3,6 milhões de unidades. O mercado interno é o principal responsável pelo desempenho. Foram vendidos até agora 2,8 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, 8% a mais que em igual período de 2.009.

O crescimento é desigual porque parte das vendas (18,2%) é de carros importados, participação que cresce e incomoda as montadoras, embora elas sejam responsáveis pela maior parcela do que chega de fora, principalmente de países com os quais o Brasil tem acordo comercial, como Argentina e México. “Em 2.005, importávamos 5% do mercado”, lembra Belini. Paralelamente, ele se queixa da queda das exportações, que, embora tenham melhorado em relação a 2.009, estão abaixo dos valores de 2.008 e, em volume, aquém do que era há cinco anos.

