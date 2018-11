Indústria eletroeletrônica já estima crescimento de 13% em 2011.

A taxa já supera os 11% de aumento esperados para este ano em relação a 2009. O setor, que abrange desde componentes para celular até eletrodomésticos, espera encerrar 2010 com vendas em valor equivalentes a R$ 124 bilhões. Para 2011, a expectativa é chegar a R$ 140,5 bilhões. O desempenho deve ser positivo em todos os segmentos, inclusive no de telecomunicações, que deve fechar este ano com queda de 9%.

Apesar da confiança em bons resultados, Humberto Barbato, presidente da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), afirmou que o setor sofre com uma concorrência internacional acirrada, perde participação para os importados no mercado doméstico e vê o volume de exportações cair ano a ano.

De fato, de 2005 a 2010, a participação das exportações no faturamento setorial praticamente caiu pela metade, de 20,4% em 2005, para 11% em 2010, mas por outro lado, o volume de importados vem aumentando. A participação de bens finais eletroeletrônicos no mercado interno do setor passou de 15,9% em 2005, para 21,5% em 2010.

A Abinee estima que o setor de informática deve se expandir 14% em 2011, para R$ 45,54 bilhões. As vendas de computadores no País – incluindo desktops, notebooks e tablets – crescerá entre 13% e 14% no próximo ano sobre as 14 milhões de unidades que foram comercializadas em 2010.

Fonte: Supermercado Moderno