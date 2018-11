Inovação – Evitar acidentes

Robô facilita trabalho em alturas e engenhocas ajudam a melhorar a vida de deficientes

Um robô que escala vidraças de prédios e contribui para que auxiliares de limpeza não corram risco de vida nas alturas. Um aparelho que ajuda deficientes visuais a ouvir em alto e bom som características de objetos a serem comprados em lojas. Um lavatório que se ajusta à altura dos cadeirantes. Um sistema em que donas de casa não precisam de fios e benjamins para utilizarem eletrodomésticos. Estas invenções, criadas e desenvolvidas no meio acadêmico, foram apresentadas na mostra anual dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos da Mauá.

O robô semi-autônomo, escalador de fachadas prediais e criado pelos formandos do curso de Engenharia de Controle e Automação Alisson Martins de Moura, Gustavo Mattos Miranda, Henrique de Almeida Nunes, João Felipe de Fontes Rocha e Rafael Ribeiro Teixeira, batizado de Climbot, realiza serviços de limpeza e publicidade móvel. A idéia, segundo Rafael, surgiu após o grupo constatar a ocorrência de diversos acidentes com equipes de limpeza de fachadas.

Com movimentação vertical, acionado por cilindros pneumáticos e sustentado por ventosas, o que permite sua locomoção em superfícies de vidro, o robô é manualmente fixado no prédio e controlado por programação feita em software e gravada no Controlador Lógico Programável (CLP). “É na programação que definimos a altura e largura do prédio”, explica o aluno. O robô de um metro de comprimento, 30 centímetros de altura e 7,5 quilos é preso por um cabo de aço com uma polia para sustentação enquanto as ventosas – existentes em cada uma das extremidades – são fixadas a vácuo para garantir a segurança e acionadas alternadamente par que ele se movimente.

Para a limpeza perfeita das fachadas, o grupo incluiu um sistema com rotação de até 90° na base central, onde também se encontra o conjunto de limpeza, composto por uma mangueira e um bico que lança jatos em formato “nuvem”, além de uma esponja de alta absorção feita em Espuma Vinílica Acetinada (EVA). A higienização é realizada com produto biodegradável. “Uma garrafa de um litro e meio de água garante cerca de cinco horas de limpeza”, diz Rafael ao calcular o valor do protótipo em R$ 12 mil. “Ainda em fase de testes e sem patente, se o Climbot conseguir mostrar sua segurança em cabos maiores e nas interfaces das janelas, ele pode ser vantajoso nos edifícios, pois não colocará mais em risco a vida das pessoas”, atesta o professor Éd Cláudio Bordinassi, que orientou o trabalho.

Veja matéria completa em nossa Revista

Revista Metal Mecânica e Eletroeletrônica – Edição 97 – Guias OESP

Fornecedores de Acessórios para Banheiros – Guias OESP

Empresas de Equipamentos de Proteção Individual – Guias OESP

Empresas de Robôs Industriais – Guias OESP