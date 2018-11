iPad Adiado

Olá Leitores,

Para aqueles que ainda tinham o sonho de comprar, até o natal, um iPad fabricado no Brasil, terão que adiar suas expectativas para 2012. Vejam na matéria abaixo como estão as negociações e quais perspectivas nesse mercado. Boa Leitura!

Sindicato diz que Foxconn já seleciona funcionários, mas fábrica não está pronta. Produto nacional deve ser produzido só em 2012.

Os tablets da Apple que deveriam ser produzidos no Brasil ainda no primeiro semestre e estar à venda no Natal, de acordo com previsão feita em junho pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, vão atrasar.

Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí e Região, Evandro Oliveira Santos, embora já tenham sido selecionadas 800 pessoas para trabalhar na fábrica dos iPads, iPhones e iPods em Jundiaí, a nova unidade localizada no quilômetro 66 da Rodovia Anhanguera não está em funcionamento.

“Nós já imaginávamos isso. Os iPads produzidos aqui devem chegar ao mercado em 2012 e não este ano”, afirmou Santos. “A fábrica já está selecionando e vai começar a contratar”. A expectativa do sindicato é de que 3 mil pessoas sejam contratadas. O investimento anunciado pela multinacional taiwanesa para a fabricação dos iPads e celulares da Apple, durante visita da presidente Dilma Rousseff à China em abril, foi de R$ 12 bilhões.

A assessoria de imprensa da Foxconn mantém o discurso de que não se pronunciará sobre o assunto e que as informações divulgadas não são oficiais. A Foxconn já tem licença da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) para instalação e há movimentação no local escolhido para obras do galpão que abrigará a linha de tablets e smartphones.

A Prefeitura informou, por meio de assessoria, que o pedido de alvará para o novo galpão da Foxconn foi feito em 14 de julho, mas não foi liberado porque faltam alguns documentos da empresa.

Segundo Santos, os recrutados em agosto serão contratados em setembro e passarão por treinamento. “Discutiremos em reuniões com representantes da Foxconn as condições básicas para esses trabalhadores: piso salarial inicial superior a R$ 1 mil, transporte fretado, refeição, vale, cesta básica, assistência médica e jornada de trabalho e de compensação.” O sindicato vai se basear nos benefícios que trabalhadores da Foxconn instalada em Jundiaí, às margens da Rodovia dos Bandeirantes, possuem.

Sobre a Foxconn: é a maior fabricante de computadores e componentes eletrônicos do mundo. No Brasil, a unidade que mais emprega é a de Jundiaí. A planta na qual são fabricados produtos Dell, HP e Sony tem 3,2 mil empregados. Em Indaiatuba, 800 funcionários trabalham na linha de celulares Sony Ericsson. Em Manaus, onde é feita a linha Sony Cyber Shot de máquinas fotográficas digitais, há 250 empregados. Em Santa Rita do Sapucaí há 500 pessoas na produção de placas-mãe da HP e, em Sorocaba, cartuchos

de impressora HP são feitos com 50 empregados.

Fonte: Revista Oesp Metal Mecânica/AE

