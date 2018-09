Kenji Maquetes – A prova que a tecnologia pode auxiliar o mais manual dos trabalhos.

Fundada em 1954, por Kenji Furuyama, é a primeira empresa de maquetes em São Paulo, atuando em todo território nacional e também no exterior (Estados Unidos, Portugal, Itália, República Dominicana, Angola, entre outros) e atendendo aos mais diversos segmentos e empresas, públicas ou privadas.

Tem como filosofia a constante busca do aperfeiçoamento e aprimoramento de técnicas a fim de representar fielmente os projetos e transmitir a fidelidade de cada obra miniaturizada, seguindo todos os detalhes, desde cores até revestimentos. Além de primar pelos melhores acabamentos em suas maquetes, a empresa utiliza diversos materiais de qualidade e trabalha com uma equipe própria e treinada, com orientadores com mais de 40 anos de experiência na confecção de maquetes.

A Kenji confecciona maquetes de diversos tipos: residenciais, industriais, institucionais, comerciais, educacionais, logotipos e na sua carteira de clientes estão empresas como a Petrobrás, Via Empreendimentos, Zanettini Arquitetura, Carlos Bratke e Rossi Residencial.

Nos últimos anos a Kenji Maquetes passou por um expressivo crescimento e investimento em novas tecnologias, a principal delas a aquisição de 02 máquinas de corte a laser, dando maior precisão e agilidade aos trabalhos.

Com um histórico de quem ajudou a construir grandes empreendimentos no Brasil e no exterior, a Kenji Maquetes, projeta seu futuro para distâncias ainda maiores.

Saiba mais sobre a Kenji Maquetes

