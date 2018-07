Lançamento Portal Estadão PME

Caros Leitores

Lançamos hoje o portal Estadão PME. A data coincide com a publicação da segunda edição do caderno, que foi veiculado hoje no Estadão. O acesso ao portal pode ser feito através do endereço www.estadaopme.com.br ou pelo portal do Estadão, onde há um link direto no menu superior (PME), junto aos temas mais relevantes do portal.

Esta é a primeira versão do portal, e pretendemos ter pelo menos mais uma versão até o final do ano, adicionando novas ferramentas e conteúdos. Para que possamos acertar em cheio nas demandas dos nossos clientes e assinantes, insistimos que vocês tem um papel muito relevante em colher as opiniões e sugestões e trazer para que possamos avaliar e implantar o que for possível.

Todos os clientes OESP Mídia foram automaticamente cadastrados como usuários do portal e receberão seu login e senha na próxima semana. Vocês também podem se cadastrar para ter acesso ao conteúdo completo do portal.

Aguardem mais novidades para o início de agosto.

Equipe Estadão PME