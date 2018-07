Madeira Certificada, baixa demanda da construção civil limita certificação

O Uso de madeira com garantia de origem legal e sustentável tornou-se, nos últimos anos, uma espécie de tabu na construção civil. De um lado, as empresas do setor afirmam que falta oferta do produto com essas características no mercado, de outro, produtores florestais argumentam que não investem na extração mais controlada, com selo socioambiental, porque não há demanda na escala necessária.

O impasse tem travado o avanço de políticas empresariais e públicas para o consumo de madeira sem a destruição de recursos naturais, com reflexos negativos para a geração de renda nos centros produtores, como a Amazônia.

O cenário de estagnação tende a mudar com o lançamento dos primeiros indicadores nacionais que dimensionam barreiras e dão suporte a tomada de decisão para fomentar investimentos e aproximar produtores e compradores.

Estudos recém concluídos pelo FSC Brasil (Forest Stewardship Council) indicam que os projetos hoje instalados no país têm condições de fornecer por ano a construção civil 8,9 milhões de metros cúbicos de madeira certificada, mas a demanda é de apenas 177 mil metros cúbicos – ou seja 50 vezes menor em relação à oferta.

Apesar da amostra da pesquisa não contemplar a totalidade das construtoras, os números reforçam a suspeita de que a maior parte do produto empregado nas obras do país tem origem ilegal ou apresenta como garantia unicamente o DOF ( Documento de Origem Florestal) .

Os dados de consumo foram obtidos a partir de consulta junto a 42 empresas filiadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil.

“Paradoxalmente, entre as principais justificativas do setor para o baixo consumo esta a dificuldade de encontrar o produto no mercado, o que correspondeu a 24% das respostas, indicando falta de informação ou de disposição para achar o material”, afirma Fabíola Zerbini, secretária executiva da FSC Brasil.

Sem novidades no horizonte o mercado caminha para a substituição do insumo florestal por materiais alternativos como o aço e o plástico, livres da ilegalidade. A opção por eucalipto de floresta plantada nem sempre é viável, porque a tora tem diâmetro inferior ao indicado para vários usos nas construções.

Fonte: Valor Econômico