Metais e petróleo fecham o mês sem tendência única

Em um mês sem tendência comum no mercado de metais, o níquel manteve-se como destaque, sustentando alta de quase 40% no acumulado do quadrimestre. A Forte valorização do metal é atribuída à produção crescente de aço inoxidável (que leva altas doses de níquel), `a recuperação gradual das compras europeias e ainda à atuação de especuladores.

Na avaliação do analista Leonardo alves, da Link Investimentos, a tendência e de alta para os metais neste ano, em relação a 2009, quando o preço das commodities mergulhou junto com as principais economias do mundo. “Mas o ritmo de mais de 100% como no caso do níquel, não deve se manter” afirma o especilista.

No mês passado, os contratos de níquel com vencimento em três meses tiveram valorização de 3,70%, para US$25.900 – em 12 meses, a alta é de 122%.

No caso do cobre, cujo contrato com vencimento em três meses perdeu 5,69% em abril, para US$7.395,50, a expectativa e de nova rodada de valorização. Conforme analistas, a China segue encomendando volumes crescentes do metal, o que impulsiona os preços no mercado internacional.

Mais instável do que as commodities metálicas neste ano, o petróleo contrariou as expectativas, que apontava para oscilação do contrato em torno de US$ 80, e agora ruma para os US$ 90.

Fonte: Valor Econômico

Usina de beneficiamento de metais (foto acervo OESP)