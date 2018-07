Microsotf Technology Center chegou a São Paulo!

Inaugurado em 17 de janeiro de 2012, o primeiro centro de tecnologia brasileiro da Microsoft. Projeto já realizado em 17 países, tem como missão desenvolver e criar soluções tecnológicas inovadoras para clientes, parceiros e instituições em geral, possibilitando que estes tenham a noção exata de como a tecnologia pode ser aplicada às suas necessidades e ainda mensurar seu impacto real. Deste modo é possível idealizar, planejar, desenvolver, implementar, operar e otimizar soluções inovadoras de tecnologia, testando os resultados em um ambiente que traduz a realidade das organizações. Ou seja, ele oferece a possibilidade de entidades dos mais variados setores testarem a gestão de suas plataformas.

O MTC é resultado de um investimento na ordem de US$ 10 milhões e já é referência mundial em inovação tecnológica.

O Espaço

Destaque para o Envisioning Center, espaço que permite visualizar aplicações de soluções da empresa através de cenários customizados para diferentes situações. O espaço conta ainda com a capacidade de simular projetos de clientes em potencial e, pasmem, há um datacenter de 360 processadores com 700 terabytes de capacidade de armazenamento. Além de tudo isso, ainda há centros de desenvolvimento, espaços de interatividades, salas multitarefa e laboratórios de experimentação.

Palavra do Presidente

“A tecnologia conquistou uma atuação transversal em todas as áreas. Nesse sentido, o objetivo do espaço é fomentar a inovação, permitindo que parceiros, clientes e desenvolvedores vivenciem as novas tecnologias e as soluções oferecidas pela Microsoft”, afirma Michel Levy, Presidente da empresa.

Equipe

Para atender todas às demandas e gerenciar toda essa tecnologia, o centro conta com uma equipe apta a realizar inovações, desenhar e testar arquiteturas de negócios para briefings específicos, além de contar com a colaboração de 15 parceiros – AMD, Brocade, Dell, EMC, Emerson, Emulex, HP, Intel, Jabra, NetApp, Nokia, Panduit, Polycom, Schneider e SMART. “Montamos um time de relacionamento para engajar novos clientes atrair novas oportunidades. Embora a expectativa seja trabalhar com negócios de grande porte, as portas estão abertas para a participação de empresas e instituições de todos os tamanhos e perfis”, completa Levy.

O negócio vai além

Juntamente com a inauguração do MCT, a Microsoft assinou um protocolo de intenções com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para a criação de seis incubadoras para startups de base tecnológica em seis capitais brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, que vão atuar diretamente com universidades no desenvolvimento de aplicações em setores como petróleo e gás, telecomunicações, varejo e agronegócio.

É prevista também a utilização do MTC por ONGs, estudantes e empreendedores que participam dos projetos da Microsoft, como o BizSpark – programa de apoio ao empreendedorismo – e a Imagine Cup – Copa do Mundo da Computação.

