Mooca mais charmosa

BRMALLS inaugura o Mooca Plaza Shopping, o maior shopping inaugurado no país em 2011!

Referência para a região, o Mooca Plaza Shopping é o primeiro empreendimento de grande porte no distrito da Mooca. São 16 lojas âncoras e megalojas, entre elas, Renner, Riachuelo, Marisa, C&A. Além da loja inédita em São Paulo, a Le Biscuit, o shopping ainda terá marcas nacionalmente conhecidas como Ellus, Brooksfield, L’Occitane, Nike, Adidas e Luigi Bertolli.

Como opção de lazer, conta com um cinema da rede Cinemark, com 6 salas. Praça de alimentação com renomados restaurantes e como novidade, as primeiras lojas em shopping em São Paulo da Di Cunto e Hocca Bar. Para atender a demanda o empreendimento conta com um estacionamento com espaço para 2.385 veículos.

O shopping inaugurou com 100% de sua área bruta locável comercializada. E em sua inauguração, mais de 85% das lojas abertas ao público.

Alguns destaques do novo shopping

– localizado a 30 minutos da zona sul de São Paulo;

– 1,2 milhão de consumidores em sua área de influência, com potencial de consumo de R$ 1,5 bilhão;

– Maior shopping inaugurado do país no ano de 2011.



Esteve na inauguração? Dê sua opinão sobre o shopping.

Fonte: PR Newswire