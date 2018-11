Mineração – No momento certo

Projeto do marco regulatório do setor não tem maturidade para ir ao Congresso Nacional

O novo marco regulatório do setor de mineração ainda não foi encaminhado ao Congresso Nacional e a previsão era de que acontecesse antes do segundo turno das eleições. A afirmação é do próprio ministro de Minas e Energia,

Márcio Zimmermann, que apresentou em outubro a proposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros da Fazenda, da Casa Civil e do Meio Ambiente. “Não está maduro para isso ainda”, afirmou Zimmermann. O ministro explicou que mesmo a decisão de enviar o projeto para o início do mandato de Dilma Roussef, dependerá também da equipe de transição.

O novo marco regulatório da mineração será dividido em três projetos de lei. O primeiro transforma o Departamento Nacional de Produção Mineral em uma agência reguladora – a Agência Nacional de Mineração (ANM). Outro projeto estabelecerá o novo código de mineração que terá como principal novidade o estabelecimento de prazos para que as empresas que receberem outorgas de jazidas concluam as pesquisas e comecem a produção. O terceiro ponto tratará da carga tributária do setor, mas, como lembrou Zimmermann, essa questão ainda está em discussão nos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda e só será encaminhada ao Congresso Nacional em um segundo momento.

A avaliação do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) é que seria interessante que a iniciativa privada pudesse participar mais das discussões das regras, pois a convergência entre interesses públicos e privados contribuiria para

mais celeridade na aprovação do marco no Congresso Nacional.

As regras foram submetidas à avaliação e as sugestões do setor privado durante cerca de três meses. Em fevereiro, o Ibram participou de reunião com o MME e apresentou seis sugestões do setor privado, das quais quatro foram

aceitas e duas foram encaminhadas para análise. Mas, conforme o presidente do Ibram, Paulo Camillo Penna, a última versão conhecida do texto pelo setor é a de fevereiro.

Veja matéria completa em nossa revista.

