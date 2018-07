Nova turma de consultores do Estadão PME

No próximo dia 13 de outubro, 10 novos guerreiros iniciam suas atividades como Executivos de Vendas no Estadão PME.

Eles acabaram de concluir o curso ministrado pelos Instrutores de Treinamento Mario Henrique Vanzo e Irene Fonseca.

A plataforma Estadão PME, projeto voltado ao segmento de pequenas e médias empresas, com caderno mensal e coluna semanal no O Estado de S. Paulo e programa na Rádio Estadão ESPN, surge para dar suporte aos pequenos negócios. “Essas empresas vão ser responsáveis pelo progresso do País nos próximos tempos”, disse Silvio Genesini, ceo do Grupo Estado, acrescentando que nos países desenvolvidos companhias desse porte ajudaram muito no crescimento da economia, e que, no Brasil, a expansão tem sido muito forte nos últimos anos. Hoje são cerca de seis milhões, sendo 1,7 milhão no Estado de São Paulo.

Desejamos a eles, muito sucesso e excelentes vendas!!

