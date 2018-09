Novo índice imobiliário deve ser implantado no 2º semestre

O Índice Brasileiro de Rentabilidade Imobiliária (IBRI), desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) para medir o rendimento dos investimentos em imóveis no país, deve entrar em operação no segundo semestre deste ano.

Encomendado à FGV pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (ABRAPP), o índice trimestral permitirá a comparação da rentabilidade do mercado imobiliário em relação a outros ativos –inclusive do próprio segmento– ou a de determinada carteira de um fundo em relação ao mercado como um todo, conforme o pesquisador e responsável pelo desenvolvimento do índice na FGV, Paulo Pichetti.

“O IBRI é o índice que falta na economia brasileira… não há índice de preços e rentabilidade reais para o setor imobiliário”, disse ele nesta segunda-feira, em evento na sede do Secovi-SP, sindicato que representa o setor imobiliário na capital paulista.

Com base em índices semelhantes nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Japão, Pichetti afirmou que a ausência de um indicador na América Latina é vista como um ponto fraco por potenciais investidores no mercado brasileiro.

Segundo o pesquisador, o IBRI tem a proposta de ser equivalente ao Ibovespa, principal índice acionário da Bovespa.

Fonte G1. Globo