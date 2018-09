O que vem por aí…

Empresas chinesas investem no Brasil e lançam novos veículos

A chinesa Lifan anunciou a construção de um centro de pesquisa e desenvolvimento de veículos no Brasil, que será sediado em São Paulo e contará com a parceria da importadora Effa. Com dois modelos a venda no País, o hatch 320 e o Sedan 620, a Lifan já ocupa a 16ª posição no ranking de vendas e está à frente de Audi e Mini, segundo dados da Fenabrave, que reúne as associações de concessionárias. O desempenho da marca é resultado da boa aceitação do 320, modelo inspirado no Mini Cooper, que chegou às lojas em outubro por R$ 29.980,00 e já “encostou” no original britânico, que parte de R$ 80.750,00. Entre janeiro e fevereiro foram vendidas 409 unidades do Mini, ante 286 do Lifan. Para 2011, a empresa prevê vendas de 20 mil unidades no mercado brasileiro com o lançamento dos modelos hatch médio 520 e um utilitário-esportivo. Outra chinesa, a Chery, também terá um centro de pesquisa em Jacareí-SP, o primeiro fora da China, com investimentos de R$ 150 milhões.

Mão de Obra – Faltam profissionais no setor marítimo

A falta de mão de obra qualificada no Brasil chegou ao mar. Com o crescimento da economia nacional prevista pra 4,5% em 2011 mais eventos como a Copa do Mundo, em 2014, e Olimpíada, em 2016, a marinha mercante nacional já enfrenta carência de profissionais. Estudo do Sindicato Nacional das Empresas de navegação Marítima (Syndarma) prevê que até 2013 o setor deve contabilizar, só entre os oficiais, cerca de mil postos de trabalho não preenchidos, mesmo com salários entre R$ 8 mil e R$ 9 mil reais.

Motos – Frota em São Paulo, nos últimos 11 anos, cresce 136%

O grande aumento da frota de veículos da cidade de São Paulo se deve ao crescimento explosivo de motocicletas. Entre 2000 e 2010, enquanto a frota de carros aumentou 27%, a de motos cresceu 136%. A explicação está no trânsito caótico, além do elevado custo da tarifa e superlotação dos ônibus e metrô. O crédito fácil para compra de motos e carros também explica o crescimento da frota. Para escapar de congestionamentos, vale mudar o meio de transporte, conciliar local de moradia e trabalho, trocar prestadores de serviço e comprar pela internet.

Trem Bala – Espanhola Talgo participa de segundo leilão

O segundo leilão do Trem de Alta Velocidade (TAV), que ligará Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, previsto para acontecer dia 29 de abril, terá a espanhola Talgo como concorrente da TAV Brasil, consórcio que reúne 20 empresas e integra as gigantes sul-coreanas Hyundai Heavy, Samsung SDS, LG CNS e Daewoo. A Talgo possui instalações na Alemanha, nos EUA, no Casaquistão e na Bósnia e tem intenção de implantar uma fábrica no Brasil.

