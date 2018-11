O que vem por aí…

URBANISMO

Museus terão selo de construção sustentável

A tendência das construções sustentáveis já chegou a centros culturais. O Rio de Janeiro ganhará nos próximos anos três novos museus que serão construídos sob os critérios de sustentabilidade da certificação americana Leed (sigla em inglês para Liderança em Energia e Design Ambiental). Serão o Museu da Imagem e do Som, na Praia de Copacabana; o Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Pier Mauá. Os três museus terão projetos arquitetônicos distintos, mas com a característica comum de seguirem princípios como economia de água e energia elétrica, ventilação natural, captação e reuso de água da chuva, entrada da luz natural, conforto interno, entre outros critérios.

SEGURANÇA

Asfalto ecológico deixa pista menos escorregadia

O governo do Rio de Janeiro começou a testar um asfalto sustentável como alternativa para aumentar a segurança nas estradas e espera adotar a iniciativa em todo o Estado. O asfalto ecológico, como é chamado, deixa a pista menos escorregadia em dias de chuva e tem maior durabilidade. Para testar o novo tipo de pavimentação, que usa uma mistura com pneus triturados, a primeira estrada brasileira a receber 35 quilômetros desse tipo de asfalto será a RJ-122, conhecida como Rio-Friburgo.

DEMOLIÇÃO

Entulho do São Vito será usado em recapeamento

A Prefeitura de São Paulo começa a usar restos de concreto da demolição do Edifício São Vito, na região central, para produzir asfalto e pavimentar oito ruas da cidade, ou seja, cerca de 30 km. O projeto inicialmente cobrirá 2,6 km de vias nos bairros do Butantã, Brasilândia e Jardim Romano. Para o meio ambiente, o benefício é a reutilização de entulhos que teriam como destino final os aterros sanitários. Para a Prefeitura, a vantagem é uma economia de cerca de 40% nos custos de produção do asfalto. O investimento inicial no projeto é de R$ 2 milhões.

