Panetone é o campeão das marcas próprias.

Os panetones são os produtos que mais têm marcas próprias no varejo, conforme o 16º Estudo Anual de Marcas Próprias feito pela Nielsen. De cada 100 marcas, 38,6% pertencem a supermercados e até padarias. Em segundo lugar vêm os molhos e derivados de tomates, seguidos pelos envoltórios de alimentos (papel alumínio e filmes plásticos) em terceiro lugar.

O Brasil tem hoje 65.880 itens de marcas próprias no varejo, número 18% maior em comparação a um ano atrás. Apesar do crescimento, a participação no total dos produtos ainda é baixa: 4,8%, comparando-se, por exemplo, com a Suíça, onde esse número salta para 46%.

Mas por que os panetones são o produto com maior participação nesse segmento? É um mercado que movimenta mais de R$ 2 bilhões em apenas três meses do ano (outubro a dezembro). A marca líder é dona de mais da metade das vendas. O restante é disputado por marcas que têm bem menos tradição, terreno em que as marcas próprias conseguem ganhar mais mercado, uma vez que a chancela do nome do varejista acaba passando mais confiança ao consumidor.

Tal concorrência, porém, não chega a incomodar a líder, que registrou crescimento de mais de 80% em volume nos últimos seis anos para panetone, item que representa 25% das vendas da companhia e espera produzir 58 milhões de unidades neste Natal, 15% em relação ao ano passado.

Mas a categoria panetone ainda não é a que apresenta maior participação no segmento marcas próprias. Os produtos classificados como bebidas não alcoólicas foram os que mais ganharam concorrentes com nome de varejistas, avançando em 61% de participação em comparação com o ano passado.

O grande atrativo de marcas próprias, por muito tempo, foi o preço, em média 20% mais baixo que as líderes, tanto que grande parte dos consumidores de tais produtos eram de menor poder aquisitivo, porém o estudo mostrou que esse panorama mudou e a maioria desses compradores tem nível socioeconômico alto.

A pesquisa também mostrou que, atualmente, mais de 330 empresas (entre supermercados, padarias, atacadistas e farmácias) atuam com marcas próprias.

Fonte: Valor – Segunda-Feira, 20 de dezembro de 2010.

