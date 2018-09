Parques incompletos!

De 13 espaços inagurados pela Prefeitura de São Paulo, apenas um está concluído

Neste exato momento, traficantes estão morando em um parque municipal e uma favela inteira está sendo demolida em outro – que, oficialmente, foi inaugurado em 2009. Dois parques prontos há um ano ainda estão trancados com

cadeado. Crianças jogam bola em uma quadra velha e sem traves que, segundo a Prefeitura do Estado de São Paulo, é recém-inaugurada. Esse é o cenário que predomina na maioria dos parques inaugurados desde 2009, frutos da promessa do prefeito Gilberto Kassab (DEM) de deixar a cidade com 50 novos parques até 2012 – dessa forma, a capital passaria a ter 100.

Dos 13 parques descritos no relatório do Plano de Metas que já foram (ou deveriam ter sido) inaugurados, apenas um foi entregue completo e em pleno funcionamento: o Parque Urbano Benemérito Brás, na Mooca. Todos os outros estão longe de ser concluídos. Um exemplo é o Linear Sapé, no Butantã. Ele deveria ir da Rodovia Raposo Tavares até a Avenida Escola Politécnica e foi entregue em junho de 2009. Entretanto, o local ainda é ocupado por uma favela de mais de seis quarteirões que só agora começou a ser demolida.

Outro caso parecido é o do Linear Taboão, em Sapopemba. A área também era uma antiga favela que foi retirada para a construção do parque, inaugurado há um ano. Meses depois, porém, ex-moradores voltaram a construir barracos no mesmo lugar, com carros estacionados em cima da grama recém-plantada e muito lixo, lama e entulho espalhados.

No Linear Mongaguá, em Ermelino Matarazzo, uma antiga praça que, segundo a Prefeitura, virou parque em dezembro, o mato está alto, os brinquedos infantis seguem quebrados, a quadra continua sem trave e a única construção nova, a cabine da Guarda Civil Metropolitana, ainda está em obras. Em Capela do Socorro, na zona sul, o Parque Urbano Ganhembu também consta como inaugurado em dezembro, mas as obras continuam.

No Parque Linear Cipoaba, em São Mateus, há barracos irregulares, criação de galinhas e patos, carcaças de veículos abandonados, hortas de alface e pés de milho. Mas a maior atração é o trio Bandido, Negão e Milagre – um pônei, um cavalo e um bezerro criados por um grupo de 12 amigos das redondezas.

No Linear Ivar Beckmann, na Lapa, as obras não começaram e lá existe hoje uma enorme feira livre ocupada por camelôs que ainda nem foi desmontada pela Prefeitura. Já no Sena, do Tremembé, a situação é diferente: segundo moradores, ele já existia como a antiga Praça Coronel Pedro de Castro. Após uma reforma de R$ 431 mil, a área vai mudar de nome e receber a denominação “parque”, mesmo sem haver desapropriação prevista no local para acréscimo de área. Inaugurado em novembro de 2009, o Consciência Negra, em Cidade Tiradentes, zona leste, teve fiação elétrica roubada há um ano e meio e nunca reposta.

Uma área de 400 metros quadrados até hoje está vazia, porque os brinquedos para os três playgrounds previstos para o local nunca chegaram. O Parque Linear Guaratiba, em Guaianases, na zona leste, desde o início do ano passado está às escuras, também por causa de ladrões que roubaram os fios de luz. Localizado ao lado de um terreno baldio ocupado, segundo relato de moradores, por usuários de drogas, o cercamento do parque nunca foi finalizado.

No ano passado, foram instaladas cercas, um quiosque e uma quadra esportiva no Parque Senhor do Vale, em Perus, extremo norte da capital. Deixado aberto e sem manutenção, o parque é ocupado, segundo vizinhos, por viciados e garotas de programa. A situação é semelhante no Parque Urbano Cohab RaposoTavares, no Butantã. Não há iluminação e segurança e moradores disseram que à noite o lugar é ponto de prostituição e consumo de drogas.

Dois outros parques estão em melhores condições, mas ainda trancados: o Jardim Herculano, em M’Boi Mirim, e o Águas, no Itaim Paulista. Neste, crianças da região precisam pular as grades ou passar debaixo de um buraco que elas cavaram para poder utilizar as quadras de futebol.

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente informou que os parques se encontram em fase de projeto e que vai retificar a lista dos concluídos publicada no site da Agenda 2012. Segundo sua assessoria, dificuldades em licitações e desapropriações causaram “reprogramações” nos prazos mas a meta dos 100 parques será cumprida até 2012.

