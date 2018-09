Pequenas e Médias Empresas – Movimento Empreendedor

Um dos maiores problemas das pequenas e médias empresas – a falta de capital disponível para investimentos em expansão – poderá ser amenizado nos próximos anos. De acordo com o 2º Censo Brasileiro da Indústria de Private Equity e Venture Capital, o investimento em empresas nascentes no Brasil cresce 35% ao ano e as companhias em estágio inicial de desenvolvimento representam 41% dos aportes de capital de risco no país. Em 2011, tecnologia da informação, infraestrutura, energia e combustível, farmacêutica e serviços para as classes C e D, são as áreas que receberão mais recursos dos fundos. Com o mercado das grandes empresas já consolidado, as PME’s tornam-se boas alternativas para investimentos, analisa Miguel Abdo, diretor da consultoria Naxentia.

De acordo com estudos da FGV, o setor contava com um volume de US$ 36,1 bilhões de capital comprometido em 2009. Do total, US$ 18,2 bilhões já estão aplicados e US$ 17,8 bilhões ainda devem ser investidos em, pelo menos, 500 cias brasileiras.

Para se tornarem atraentes, as organizações precisam combater a informalidade, problemas fiscais e a ausência de sistema de gestão corporativa, explica Abdo. “O investidor quer empresas com potencial de crescimento”. É o caso do Peixe Urbano, que no primeiro ano de vida, recebeu aporte de dois fundos de venture capital, um californiano e o outro Brasileiro, o Monashees. A estimativa do Peixe Urbano é que o mercado de compras coletivas no Brasil fature mais de R$ 1 bilhão em 2011.

O Darby Private Equity, gestor de fundos com atuação na América Latina, deve fazer, nas próximas semanas, os primeiros investimentos no Brasil para 2011, nos setores de tecnologia para os segmentos ferroviários, petróleo e gás.

Gestão e potencial para crescer são atrativos

Acumular novos conhecimentos de gestão, receber aportes para aumentar a produtividade e acelar o crescimento da empresa são metas que empresas de vários setores devem ter na busca de investimento via venture capital, fundos ligados a empreendimentos em fase inicial.

“Nossa faixa de interesse são pequenas e médias empresas com R$ 20 milhões a R$ 150 milhões em vendas, por ano”, explica Marcus Regueira, sócia da Fir Capital, gestora de fundos de capital empreendedor para empresas nascentes, emergentes e em expansão.

“Em 2011, vamos lançar um fundo de R$ 400 milhões que será aplicado nos próximos três anos”, diz Regueira, que costuma investir de R$ 5 milhões a R$ 40 milhões por empresa. Para entrar na mira do executivo, o empreendedor deve ter uma boa carteira de clientes e estar 100% dedicado à empresa que comanda e ter nas mãos um bom plano de negócios, conhecer a fundo o mercado de atuação e provar ao investidor que ele não vai jogar dinheiro fora.

“Antes de optar por um investimento, o fundo analisa se a empresa tem potencial de crescimento, se está bem posicionada em relação aos competidores e se o segmento em que trabalha é atraente em termos de rentabilidade”, explica Miguel Abdo, da Naxentia.

Fonte: Valor Econômico – Especial PME’s, 31 de março de 2011.

