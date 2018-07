PetShop Móvel abre sistema de franquias para aumentar atuação no Brasil

A primeira rede de serviços para cães e gatos em domicílio expande pelo país para atender donos que não têm tempo para levar o animal para tosas e banhos e precisam de comodidade e segurança.

Um serviço que une necessidade, comodidade e velocidade no atendimento aos animais de estimação dos clientes, sem descartar a qualidade e exclusividade no tratamento. Essas são as principais filosofias da rede PetShop Móvel, que chega ao mercado de franquias para expandir pelo país serviços de banho, tosa e venda de produtos especializados para pet em domicílio.

Com R$ 65 mil de investimento inicial (Exceto a Van. Inclui treinamento, adaptação da van e taxa de franquia) e a van montada com os equipamentos, o franqueado já pode começar a oferecer os serviços. De acordo com Renato Nascimento, diretor geral da PetShop Móvel, o retorno sobre investimento acontece em média em torno de 12 meses. “O negócio é altamente rentável, pois possui custos fixos e operacionais extremamente baixos. Acreditamos em um break even em quatro meses em muitos casos”, resume Nascimento. A aquisição da van, que gira em torno de R$ 85 mil (Fiat Ducato), pode ser feita via leasing, sugere Nascimento, sendo que a customização leva cerca de 20 dias.

A expansão pelo país via franquias é um termômetro do crescimento da demanda pelos serviços de petshop móvel observado nos últimos três anos. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para Animais de Estimação (ANFAPET), o mercado de pet shops movimentou quase R$ 9,7 bilhões em 2009, sendo que 20% desse valor foi gasto com os serviços oferecidos pela rede. “Estamos abrindo um novo mercado onde a demanda é extremamente maior do que a oferta”, afirma Saretta. O executivo projeta que, em três anos, o serviço estará disponível nas regiões de classe média alta das principais capitais brasileiras.

A empresa

O PetShop Móvel possui serviços exclusivos e com maior comodidade para o dono, em domicílio, com hora marcada, maior segurança e menos stress para o animal. Podendo agendar a visita pelo telefone. A van, personalizada e equipada com as principais ferramentas para cuidar do animal e disponibilizando profissionais capacitados para cuidar do pet, vai à residência do cliente, diminuindo o estresse do animal. R$ 42,00 é o preço médio dos serviços.

O que a van disponibiliza é um complemento do que é fornecido nas lojas de petshop. Para Renato, esses cuidados garantem atendimentos personalizados. “Queremos fortalecer a ligação entre dono e bicho de estimação. Com a vida corrida que as pessoas têm hoje, separar algumas horas por semana para ir ao veterinário acaba desencorajando a criação de animais. A empresa quer restabelecer esse laço”, argumenta Nascimento.

Sobre o PetShop Móvel

Fundada em 1998 em São Paulo, SP, o serviço nasceu como complemento para os clientes de uma loja de pet shop. No serviço móvel, implementado em 2002, a empresa disponibiliza banho, tosa e venda de produtos especializados para pet em domicílio, priorizando segurança e menos stress para o animal. Com o tempo, a empresa focou no atendimento em domicílio e, atualmente, 100% do faturamento provém do serviço móvel e que tem 80 clientes fixos e uma média de 300 atendimentos por mês.