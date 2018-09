Polias, Antigas como a roda, mas em constante inovação.

Fabricantes desenvolvem peças com qualidade, baixo custo e ecoeficientes para serem utilizadas em diversas máquinas.

A data exata de sua criação é incerta, mas a sua utilização pode ser facilmente resgatada das memórias de pessoas de várias gerações. Há anos as polias são vistas por pais, avós e bisavós como facilitadoras na elevação de fardos, já que são capazes de tornar mais fácil esforços de tração ou assegurar transmissão de movimento. Em outras palavras, essas peças mecânicas, comuns em diversas máquinas, são utilizadas para transferir força e movimento.

Cilíndricas e acionadas por correias, as polias – geralmente feitas de ferro, alumínio ou aço – existem nas versões fixas ou móveis. As fixas possuem o eixo preso a um suporte rígido, que lhes permite apenas o movimento de rotação, impedindo qualquer translação. As móveis têm o eixo livre, o que possibilita movimentos de rotações e de translações.

Para os empresários as polias nacionais que atendem o mercado automotivo têm certificação, garantia, procedência, e a preferência de mecânicos.

Como o mercado de polias está diretamente ligado ao desempenho da indústria de máquinas brasileira – atualmente em considerável expansão – , as empresas apostam no crescimento de seus negócios, que devem registrar incremento de 40% este ano e outros 40% em 2011.

Com o aumento da demanda e possivel ter uma redução do preço final dos produtos para os clientes, assinala o diretor da empresa, Ney Milanez, que também é presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de Caravaggio (Simec-SC). “Todas as etapas de produção serão monitoradas a partir de um sistema computadorizado e atualizado constantemente”.

