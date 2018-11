Ponte – Ligação aprovada

A construção da margem direita da Anchieta até a Piaçaguera-Guarujá deve diminuir o percurso entre os terminais das duas margens do Porto de Santos em 75%

Uma ponte de 4580 metros, saindo da margem direita da Via Anchieta, passando pelo cais no bairro do Saboó (em Santos) e chegando à Rodovia Cônego Domenico Rangoni (a Piaçaguera-Guarujá), pela Ilha Barnabé. É com essa proposta, feita pela Ecovias e já aprovada pela Companhia Docas, que o Governo de Geraldo Alckmin trabalha para fazer uma nova ligação entre Santos e Guarujá. A proposta prevê ainda pedágio na ponte, apesar de seus custos não serem bancados pelo Estado.

A Ecovias se propõe a bancar a construção, com valor estimado hoje em R$ 1,2 bilhão. Em troca, obteria prorrogação do Sistema Anchieta-Imigrantes em 15 anos, até 2033. De acordo com a empresa, a obra poderá ser concluída em um prazo de dois a três anos. Por enquanto, descarta-se o projeto anterior lançado pelo governador José Serra (PSDB), há um ano, na pré-campanha eleitoral.

A ponte também não será estaiada, como se previa anteriormente, para não atrapalhar o acesso ao Aeroporto do Guarujá, que deverá ganhar novas dimensões com a exploração das jazidas de petróleo do pré-sal. Se aprovada, será a primeira ligação seca entre as duas margens do Porto de Santos. Facilitará o transporte de cargas, vai liberar pistas da Anchieta, no trecho urbano, e acelerar viagens de carro rumo ao Guarujá. A previsão é de que o vão livre central da nova ligação tenha 120 metros de largura. Haverá dois outros vãos, menores, laterais. Também deverão ser construídos aproximadamente 3 quilômetros de pistas para acesso à estrutura.

MAIS FAIXAS

De acordo com o diretor-superintendete da Ecovias, Humberto Gomes, é necessário aumentar a capacidade dos acessos à Baixada Santista, por causa do crescimento acentuado do Porto de Santos. “A proposta é remodelar o trecho da Anchieta com a Cônego Domenico Rangoni, no KM 55, em Cubatão. Nesse ponto, o problema é crônico. Seria construída mais uma faixa de cada lado da rodovia até o polo industrial de Cubatão”, explica. Haveria 8 km de faixas, 4 em cada sentido, do km 270 ao km 262.

