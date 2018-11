Pré-Sal – União de esforços

Petrobras, Gerdau e CSN estudam parceria para construção de píer no Porto de Itaguaí

A Petrobras está concluindo até o final do semestre estudo em parceria com a Gerdau e a CSN para ocupação em conjunto de uma área do porto de Itaguaí tanto nas operações de apoio marítimo ao pré-sal como na construção de terminais de armazenagem de combustíveis líquidos. Segundo o gerente geral da área de Logística de Exploração e Produção da Petrobras, Ricardo Albuquerque Araújo, a idéia é que cada empresa opere independentemente na área. “As três empresas estavam interessadas em ocupar uma área no local que é completamente estratégico no nosso caso. Melhor unir esforços do que disputar a área”, afirmou.

O projeto prevê a construção de um píer com berços de atracação para navios a serviço das três empresas. Os estudos para utilização do porto tiveram início a partir da assinatura de um memorando em 2009 e deverão ser colocados em prática em 2014, quando as atividades do pré-sal deverão ganhar maior peso com a instalação de novas unidades de produção.

A CSN e a Gerdau, por sua vez, usarão o porto para exportar e importar minério de ferro. O valor do investimento não foi comentado pelo gerente, mas estima-se no mercado que será de pelo menos R$ 1 bilhão.

O projeto para Itaguaí faz parte de um megaplano logístico da Petrobras para fazer frente ao aumento de produção previsto para os próximos anos. Araújo destacou que apesar de a estatal prever o dobro de produção em dez anos (cerca de 5 milhões de barris até 2020), a perspectiva é de que o volume de embarcações de apoio marítimo deva dobrar em cinco anos. “Antes mesmo deste crescimento esperado pela produção, a logística tem que estar preparada para atender a demanda de transporte de funcionários e equipamentos para a perfuração da área que futuramente irá produzir”, comentou o gerente em palestra promovida pelo Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (Ibef) sobre as necessidades logísticas do pré-sal.

