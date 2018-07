PRINCIPAIS MARCAS MUNDIAIS JÁ GARANTIRAM ESPAÇO NO 27º SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL DE SÃO PAULO

Faltando mais de cinco meses para o 27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, as principais marcas automobilísticas mundiais já garantiram espaço no evento que mais movimenta a capital paulista.

Entre as que confirmaram presença até o momento estão ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CHANGAN, CHERY, CHRYSLER, CITROEN, CN AUTO, EFFA, FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, HAIMA, HONDA, HYUNDAI, JAC MOTORS, JAGUAR, KIA MOTORS, LAND ROVER, LEXUS, LIFAN, MAHINDRA, MERCEDES-BENZ, MINI COOPER, MITSUBISHI MOTORS, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RELY, RENAULT, SEAT, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, TROLLER, VOLKSWAGEN e VOLVO, que vão apresentar seus lançamentos especificamente para o público brasileiro.

O Salão do Automóvel ocorre de 24 de outubro a 4 de novembro, no Anhembi, e o primeiro lote de ingressos para o primeiro dia do evento já está à venda com o valor especial de R$ 40 e a meia entrada R$ 20. A compra pode ser através do site www.ingressorapido.com.br ou nos mais de 70 pontos espalhados por todo o Brasil (os endereços podem ser encontrados no próprio site), além do call center 4003-1212. Restam poucas unidades nesse primeiro lote.

Na última edição, em 2010, nada menos que 750 mil pessoas visitaram o local, quase 50 mil a mais que o número de visitantes do Salão do Automóvel de Genebra deste ano. A Reed Exhibitions Alcantara Machado, organizadora e promotora do evento, promete para esta 27ª edição uma experiência memorável para os aficionados por carro, com grandes novidades.

Negócios em alta

Para os negócios, o evento gera grande interesse para o mercado paulistano. De acordo com informações divulgadas pela SPTuris, os turistas movimentaram na edição passada do Salão Internacional do Automóvel R$ 360 milhões, ficando na 1ª posição dentre os principais eventos de SP. A segunda posição, em 2010, ficou com a Fórmula 1 que movimentou R$ 250 milhões e fechando o pódio com a tradicional parada GLBT com R$ 188 milhões.

Somente os turistas foram mais de 294 mil, o que corresponde a quase 40% do total de público que presenciou as principais novidades expostas no salão. Para esta edição, a expectativa é ultrapassar o número de turistas mencionados acima.

Facebook

Na mesma velocidade das inovações automobilísticas, o público do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo pode começar a curtir o evento antes mesmo dele abrir as postas. Na fan page as informações já geram expectativa e garantem interação com o público. Nos próximos meses, vários concurso devem acontecer através das fan page oficial @salaodoautomovel

Mais informações:

27º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo

Data: de 24 de outubro a 4 de novembro de 2012

Horário: 24 de outubro – das 14h às 22h (entrada até 21h)

25 de outubro a 3 de novembro – das 13h às 22h (entrada até 21h)

4 de novembro – das 11h às 19h (entrada até 17h)

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana – São Paulo

www.salaodoautomovel.com.br

Mais informações para a imprensa:

Assessoria de Imprensa Salão Internacional do Automóvel – Communica Brasil

PABX: (11) 3868-0300

Andréa Funk – andrea@communicabrasil.com.br

Samantha Oliveira – samantha@communicabrasil.com.br

Marcos Coelho – marcos@communicabrasil.com.br

Patrícia Gattone – patricia@communicabrasil.com.br

Barbara Cristiano – Barbara@communicabrasil.com.br

Kelle Momesso – kelle@communicabrasil.com.br

Gerência de Comunicação – Reed Exhibitions Alcantara Machado

Antonio Alves – (11) 3060-5019 – antonio.alves@reedalcantara.com.br

Monise Hernandez – (11) 3060-4947 – monise.hernandez@reedalcantara.com.br

Marcelle Rodrigues – (11) 3060-4941 – marcelle.rodrigues@reedalcantara.com.br

Sobre o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo

O Salão Internacional do Automóvel já está consolidado como o evento que mais movimenta São Paulo e que atrai o maior número de turistas de negócios para a cidade. De acordo com informações divulgadas pela SPTuris, os turistas movimentaram na edição passada do evento, em 2010, R$ 360 milhões, posicionando o Salão Internacional do Automóvel na 1ª posição dentre os eventos que mais movimentam a capital paulista.

Lançado em 1960, o evento ocorre bianualmente e atrai um público que pode chegar próximo de 1 milhão de pessoas. Executivos da área automotiva, artistas, formadores de opinião, entusiastas, o público em geral e até presidentes da república têm conferido os avanços e as tendências da indústria no Salão, que é organizado e promovido pela Reed Exhibitions Alcantara Machado. A ANFAVEA patrocina o evento, que é copatrocinado pela ABEIVA e pelo SINDIPEÇAS.

Sobre a Reed Exhibitions Alcantara Machado

Criada em 2007, a Reed Exhibitions Alcantara Machado é resultado da joint-venture entre a maior promotora de feiras do mundo, a Reed Exhibitions, presente no Brasil desde 1997, e a maior da América Latina, a Alcantara Machado Feiras de Negócios, fundada em 1956 e líder no mercado latino americano. Com eventos nos setores mais ativos da economia, no biênio 2010-2011 a empresa realizou somente Brasil mais de 56 grandes Feiras de Negócios e Consumo, ocupando assim o 1º lugar em quantidade de eventos, volume de visitantes e compradores, e metragem total de expositores, dentre as empresas associadas à UBRAFE (União Brasileira dos Promotores de Feira).

Sobre a Reed Exhibitions

A Reed Exhibitions é a principal organizadora de eventos do mundo, reunindo mais de 6 milhões de profissionais ao redor do planeta, gerando bilhões de dólares em negócios. Hoje, os eventos da Reed estão presentes em 35 países, distribuídos pelas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia e organizados por 35 escritórios próprios que empregam mais de 2.500 funcionários.

A Reed Exhibitions pertence à Reed Elsevier Group, uma companhia listada entre as TOP 100 da Bolsa de Valores de Londres, e que apresentou em 2010 um total de £6,071Bi e resultados ajustados de £1,706 Bi. O Grupo Reed Elsevier é líder na geração de soluções de informação profissional nos setores Científico, Médico, Legal, Análise de Riscos, de Negócios em Geral.

Para mais informações:

www.reedalcantara.com.br