Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de São Paulo define novas regras para o licenciamento de grandes empreendimentos.

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no dia 20 de abril o Projeto de Lei 409/06, que define novas regras para o licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego, como condomínios residenciais, shopping centers, hospitais, igrejas e universidades na cidade de São Paulo. São considerados pólos geradores de tráfego as edificações residenciais com mais de 500 vagas de estacionamento, prédios não residenciais com mais de 120 vagas, serviços culturais com mais de 2,5 mil m², serviços de saúde com área de mais de 7,5 mil m², locais de reunião ou de serviços públicos com espaço para mais de 500 pessoas.

Segundo o Projeto, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) terá prazo máximo de 60 dias para dar um parecer aos projetos submetidos à aprovação para construção quanto à necessidade ou não de obras minimizadoras de tráfego. Se a CET recomendar a execução de obras viárias, o custo não poderá ultrapassar 3% do valor total do empreendimento.

O novo projeto ainda determina que todos os empreendimentos reconhecidos como pólos geradores de tráfego paguem 1% do seu custo total ao Fundo Municipal de Trânsito, para ajudar a minimizar o impacto sobre o trânsito.

Se aprovada, a medida valerá apenas para os novos empreendimentos e para aqueles que forem reformados ou ampliados. A criação do PL 409/06 originou-se dos problemas identificados durante os trabalhos da Subcomissão de Pólo Gerador de Tráfego.

“O PL é uma regra para quem quer investir na cidade de São Paulo. O empreendedor tem que saber que não se apropria dos investimentos públicos no sistema viário da cidade”, disse o vereador José Police Neto (PSDB) durante a votação do projeto.

Fonte: PINI – Portal de Notícias da Construção Civil – 28/04/2010