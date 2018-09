Prorrogado financiamento com juro subsidiado até 2011

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) conseguiu autorização do governo para prorrogar até março do ano que vem as linhas de financiamento com juros subsidiados do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que terá mais R$ 10 bilhões para empréstimos. Até agosto, o PSI acumulava R$ 97,7 bilhões em carteira, sendo 63,5 bilhões já desembolsados, e R$ 40 bilhões para a aquisição de máquinas e equipamentos.

