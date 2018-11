Que tal uma retrospectiva só com boas notícias? Parte 4

Olá amigos, chegamos na última parte da nossa retrospectiva de boas notícias e, para fecharmos muito bem, com muita informação relevante, o tema será tecnologia. Coisas interessantíssimas aconteceram, até um robô fazendo cirurgia, acreditam? E é por essa notícia que vamos começar nosso último post do ano de 2011. Boa leitura a todos!

Robô ajuda safenados

Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, realizaram dia 15 de novembro a primeira cirurgia da América Latina de revascularização do miocárdio – popularmente chamada de “ponte de safena” – totalmente por meio de um robô. A operação, que evitou um corte de 25 cm no peito do paciente, foi comandada “a distância” por um cirurgião, que manipulou os braços do robô em um console longe do paciente, por meio de joysticks.

Na cirurgia robótica, são feitas quatro pequenas incisões de cerca de 1 cm por onde passam uma microcâmera, afastadores, pinças e outros instrumentos. Sem o campo aberto, o risco de infecções cai significativamente. Além disso, há menos sangramento e complicações, já que o robô filtra possíveis tremores do cirurgião e as pinças permitem movimentos mais precisos e delicados. O paciente permanece apenas um dia na UTI, fica três internado e em dez dias pode retomar as atividades.

Envelopamento pra quem gosta de ousar

Mudar a cor do veículo em apenas um dia e por, no mínimo, a metade do preço de uma pintura são facilidades que o envelopamento traz para o motorista que quer incrementar o visual do seu carro ou proteger a lataria dos efeitos do clima e dos pequenos riscos. A técnica consiste na aplicação de uma película que pode ser removida depois, sem prejuízos à pintura original. O consumidor pode escolher entre a película fosca, a brilhante e a de fibra de carbono. E a aplicação também pode ser feita em motos.

No início da moda, a preocupação dos motoristas era mais com a lataria, mas aí a tendência foi crescendo e hoje em dia o uso é mais por estética. Em casos em que o motorista queira uma película de cor diferente do veículo será necessário adaptação na documentação do veículo.

Controlar PC com os olhos não é mais ficção

Uma descoberta que poderá mudar a maneira como interagimos com os computadores. John Elvesjö é um dos fundadores da Tobii Technology, uma cia de Estocolmo que desenvolveu o primeiro dispositivo de rastreamento ocular voltado para o mercado de massa. O aparelho será quase uma substituição do mouse e permitirá que o usuário execute várias ações simplesmente olhando para a tela. Ex: olhe para uma pasta para abri-la, leia o final de um e-mail e o programa pula para o próximo. O dispositivo direciona uma luz infravermelho inócua para os olhos do usuário e um software localiza o ponto da tela para onde o usuário está olhando em um raio de dois milímetros.

O rastreamento ocular não é uma ideia nova, porém, até agora, tratava-se de uma tecnologia cara e nada prática, exigindo acessórios de cabeça a fim de manter a câmera apontada para o olho, além dos preços exorbitantes. Mas a equipe de Elvesjö conseguiu projetar um dispositivo pequeno e barato o suficiente para ser usados no dia a dia. O novo rastreador aparece na parte de baixo da tela de laptop ou computador de mesa e dispensa acessórios de cabeça.

Mercado de CFTV seguem em expansão



É cada vez mais crescente a demanda por produtos de monitoramento e segurança e alguns itens como, alta definição de imagem, facilidade de identificação e mobilidade aquecem ainda mais o mercado de segurança eletrônica que será diretamente favorecido pelos eventos internacionais no país como Copa do Mundo e Olimpíadas. Pesquisas apontam que o mercado de câmeras de segurança em rede da América Latina tem previsão de crescimento anual de 39.2% até 2014. Essa tendência aumenta ainda mais quando se pensa na atual transição do monitoramento analógico para sistemas digitais.

Para acompanhar as tendências do mercado, as empresas investem em novos produtos, com tecnologias diferenciadas e destaque para câmeras IP, que permitem vigiar locais pela internet, por motivos de segurança ou maior controle dos negócios. Um dos fatores que tem demandado a alta procura são os crimes divulgados nas mídias como assaltos a veículos, bancos, prédios e shoppings centers.

Amigos Leitores, este foi o último post de 2011. A partir de 2 de janeiro, voltamos com força total no nosso blog, sempre com muita informação relevante e muitas novidades, mas essas vamos contar só no ano que vem! A equipe dos Guias Oesp deseja a todos um feliz 2012 e agradece pelo prestígio que fez o nosso Blog alcançar o TOP2 no prêmio TopBlog!