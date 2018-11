Ração Humana atrai adeptos pela praticidade e gera novos negócios para indústrias de alimentos.

A correria do dia a dia e a preocupação com a saúde está levando os adeptos da alimentação saudável procurarem praticidade na hora das refeições, pois para ter uma alimentação adequada é preciso algum tempo no preparo dos alimentos, mas o excesso de atribuições cotidianas, faz com que a percepção de tempo para as tarefas diárias e refeições se torne um incomodo, por isso para aproveitar melhor o tempo de refeição, um grande número de pessoas estão sendo atraídas para a ração humana, mas Ração humana. Você sabe o que é isso?

São, pelo menos, 10 ingredientes, todos em pó e naturais. É uma receita que está se espalhando pelo Brasil, é está sendo considerada a dieta da moda.

Esta nova forma de se alimentar está acendendo os ânimos das indústrias de grãos, farelos farináceos e condimentos, novos negócios estão surgindo, e as indústrias de exportação destes produtos estão se preparando para uma demanda externa, a industria de máquinas e equipamentos também está na expectativa para o movimento que poderá acontecer no mercado de equipamentos usados na moagem e no processo industrial dos grãos e farináceos. Este movimento está criando um novo nicho de mercado que são pequenas empresas e estabelecimentos comerciais que comercializam a ração pronta para o consumo, liberando os usuários da necessidade de comprar os ingredientes separadamente, aumentando assim à praticidade na hora do preparo, mas as autoridades alertam o ideal é usar o composto sempre com a orientação de um nutricionista e nunca como substituto de refeições.