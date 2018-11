Sabor com cor

Olá Leitores,

Já ouviram falar naquele ditado “comer com olhos”? A aparência e a cor de um alimento faz essa figura de linguagem ter todo sentido. Por que? Além de despertar desejo, pode garantir a compra de um produto. E então, já descobriram de que substância vamos falar a seguir?

Os corantes. Substâncias que têm papel vital na Indústria Alimentícia e garantem o sucesso dos produtos industrializados, que ganham uma aparência semelhante aos produtos naturais. Um refrigerante de laranja, por exemplo, no seu natural, teria a aparência de água com gás e passaria a impressão de artificialidade, dificultando sua aceitação.

Estamos falando de algo milenar, já em uso desde as civilizações antigas que, retiravam a substância da natureza para colorir seus alimentos. Os corantes sintéticos foram descobertos no século XVII e, com ele, muitas indústrias vislumbraram seus poderes, inclusive, de mascarar alimentos de baixa qualidade. Capazes de garantir maior uniformidade, estabilidade e poder tintorial em relação às substâncias naturais, os corantes passaram a ser muito utilizados e seguiram incentivando novas descobertas.

De acordo com Gerson Leme, presidente da Sensient Technologies Brasil, o uso de corantes em alimentos sempre será necessário pois, os processos aos quais os produtos alimentícios são submetidos, fazem com eles percam suas cores e, consequentemente, a falta de atratividade. Os corantes são também usados nos casos em que determinados produtos não atingem a cor característica de uma fruta propagada, exemplo a gelatina de morango.

Ainda, conforme Leme, o mercado de corantes tem se movimentado em razão da busca das pessoas por alimentos saudáveis e, devido a essa tendência, a uso de corantes naturais tem crescido, inclusive, no Brasil, algumas categorias de alimentos, como iogurtes, sorvetes, salsichas e gelatinas já são formuladas com o uso dos corantes naturais.

É claro que para o uso das substâncias corantes, existem normas. No Brasil, os corantes autorizados para uso são classificados como aditivos alimentares e para a aprovação a Anvisa se baseia em normas internacionais, entre elas as normas do Codex Alimentarius. Quanto aos limites máximos de uso, estes são fundamentados na IDA – Ingestão Diária Aceitável (indíce expresso em mg da sustância/kg de massa corporal) que é a estimativa da quantidade máxima que uma pessoa pode, durante toda a vida, ingerir da substância, estabelecida pela Joint FAO/WHO Expert Committe on Food Additivies (JECFA).

Fonte: Guias Oesp – Renata Bernardis

Gostou da matéria? Deixe seu comentário!

Veja aqui indústrias fornecedoras de corantes.