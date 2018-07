Sacola Plástica: Vilã ou Solução?

Olá amigos leitores, já perceberam que ultimamente fala-se muito em banir ou não o uso das sacolas plásticas, mas por enquanto, nenhuma medida definitiva e com força de lei foi tomada. Uma coisa é certa, o tema é muito polêmico! O post a seguir, mostra os dois lados da questão, a praticidade do uso e o meio ambiente. Mas vai deixar um “fiozinho” de expectativa sobre o assunto. Então, boa leitura e não deixem de comentar com suas opiniões!

A partir do dia 25 de janeiro, mesmo que ainda sem lei, devido ao acordo entre a Associação Paulista de Supermercados (APAS) e o Governo do Estado, não serão mais oferecidas sacolas plásticas aos consumidores, ficando a cargo pessoal os itens que as substituirão: ecobags, caixas de papelão ou até mesmo carrinhos de feira.

Mas eis que surge uma intrigante questão? As sacolas plásticas devem ser substituídas? Deixando de lado, nesse momento, a evidente questão ambiental, que, diga-se de passagem, ainda gera divergências, o desuso não é algo assim tão simples, envolve fatores culturais e políticos.

Os dois lados da questão

A indústria plástica, como não poderia ser diferente, prega a filosofia do “ruim com ele, pior sem ele”, se referindo ao plástico e entende que o problema não está associado ao produto em si, mas ao seu uso e desperdício. E segue nos argumentos positivos: o plástico faz parte da vida cotidiana, é reciclável e está presente em milhares de produtos e, seguindo na linha de defesa, computadores, seringas, bolsas de soro e de sangue, não existiriam se não fosse o plástico, além de reduzir a emissão de CO2, causador do efeito estufa.

Na contramão de ser a grande vilã, a indústria defende as sacolinhas, insinuando que os supermercados só têm a ganhar com a redução de custos, pelo corte das sacolas.

Quanto às sacolas propriamente ditas, são reutilizáveis, práticas, higiênicas e seu uso não se restringe somente as compras dos mercados, servem pra inúmeras outras atividades, sendo este o principal motivo de ser preferência nacional, ante outras opções, apesar do sempre “fator ambiental”.

Os fabricantes estão cada vez mais obrigados a lançarem mão de ideias e campanhas, a fim de não perderem mercado. Apenas para citarmos algumas, produção de sacolas mais resistentes, evitando o excesso de uso, pois é comum, muitos consumidores fazerem uso de duas ou mais sacolas para acomodar poucos itens, estimular a utilização de sacolas plásticas de uso contínuo e desenvolver ações de consumo responsável, coleta seletiva, reciclagem e utilização dos plásticos para a geração de energia.

Agora sim, falando no meio ambiente

São 300 anos para se decompor, se considerarmos uma produção de cerca de 500 bilhões de unidades a cada ano, temos o equivalente a 1,4 bilhões por dia ou a 1 milhão por minuto. No Brasil, 1 bilhão de sacolas são distribuídas nos supermercados mensalmente – o que dá 66 sacolas por brasileiro ao mês. São 210 mil toneladas de plástico filme, a matéria-prima das sacolas, ou 10% de todo o detrito do país.

Agora, são as caixas de papelão e as sacolas retornáveis, as melhores alternativas de substituição?

A Associação Brasileira da Indústria das Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief) e o Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos (Plastivida), divulga fatores contrários à utilização destas alternativas, como por exemplo, a quantidade de bactérias que tanto as sacolas de pano, quanto as caixas de papelão, podem transportar, além de coliformes fecais e fungos. No caso das caixas de papelão, existe inclusive a possibilidade de transporte de pequenos insetos, como baratas.

Alternativa Principal

A alternativa que tem se falado como a principal, no Brasil, são as sacolas de plástico oxibiodegradáveis, que vêm com um aditivo químico que acelera a decomposição em contato com a terra, a luz ou a água. O prazo de degradação é até 100 vezes menor, diminuindo o tempo de desaparecimento para apenas três anos.

O que dizem os maiores interessados e afetados: os consumidores?

Uma palavra que define o uso de sacolas plásticas: “praticidade”, opinião de grande parte dos consumidores usuários, independentes de serem contra ou a favor do uso. Muitas alegam problemas em acomodar itens diferentes numa mesma sacola, no caso das ecobags ou sacolas de pano. E no caso das caixas de papelão, a grande vilã é a dificuldade de carregar os produtos, principalmente para aqueles que dependem de transportes coletivos. Além de outro grande problema, a falta de sacos para o descarte do lixo doméstico.

O “X” da Questão

Proibir o uso das sacolinhas, pode sim ajudar, mas com certeza não será a salvação do planeta. O bom uso, com bom senso e sem desperdício pode ser um bom começo!!

E vocês, o que acharam da matéria? São contra ou a favor a proibição ou liberação? Interajam conosco!!