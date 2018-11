Segmento de produtos planos investe mais de R$ 1 bilhão em expansão e novas fabricas no país. De um lado, a indústria de vidros planos foi beneficiada pela redução do IPI de quatro segmentos consumidores do produto – a indústria automobilística , moveleira, de material de construção e linha branca. De outro , os vidros impressos ( um tipo de vidro plano translúcido ou desenhado, com um custo mais baixo ) ganharam destaque no setor de construção civil com produtos econômicos para o mercado de baixa renda.