Segurança a toda prova

Treinamento, equipamentos de proteção coletiva e conscientização da responsabilidade individual formam o tripé para a redução de acidentes de trabalho.

Um dos mais chocantes acidentes ocorridos no setor da construção civil nos últimos tempos foi a queda de um elevador em Salvador (BA), de uma altura equivalente a 21 andares, que matou nove trabalhadores que atuavam no canteiro de obra do edifício Empresarial Paulo VI, localizado na Avenida ACM. De acordo com as análises, o motivo foi a quebra de um eixo que soltou a cabine e ainda a falha de um mecanismo de freio automático que deveria segurar o elevador em caso de queda. As evidências apontam falta de manutenção

e peças desgastadas do equipamento, que já tinha 13 anos de uso.

A obra foi interditada e diversas manifestações da classe trabalhadora foram realizadas na capital baiana. Também em agosto, um operário que estava instalando uma bandeja de proteção – estrutura de segurança que serve para aparar objetos que caiam do alto da obra – sobreviveu a uma queda de 15 metros em Fortaleza (CE). De um lado, o sindicato afirma que o cinto de segurança usado pelo servente rompeu na hora, e de outro a construtora responsável pela obra diz que o equipamento não estava enganchado como deveria. Esse acidente não teve consequências fatais, mas somado aos outros faz todos os envolvidos, de empregados a patrões de norte a sul do país, pararem para refletir sobre as questões de segurança.

Lançado em maio deste ano, o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que criará comitês com instituições parceiras para combater os riscos no trabalho. Já aderiram ao programa a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.

REVISÃO

Além disso, a norma técnica NR-18, que regulamenta a maioria dos procedimentos de trabalho na construção, passa por uma nova fase de profunda revisão. A sua última reformulação foi feita em 1995 e agora, encabeçada pelo Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (CPN), passa por atualização para assegurar a prevenção de acidentes, principalmente os que mais causam mortes: queda de altura, choque elétrico e soterramento.

Dados do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho mostram que no ano passado 15,8% das autuações na construção civil foram referentes às condições da área de vivência dos funcionários dentro da obra. Outros 14,3% estiveram ligados a falhas de proteção contra queda.

