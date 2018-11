Segurança para o consumidor

Quem nunca comprou um produto com a data de validade vencida e só percebeu a hora que chegou em casa? Provavelmente todo mundo já tenha passado por isso. Muitas vezes na pressa ou simplesmente pela falta de hábito não prestamos atenção nesse importante detalhe. Mas este problema está prestes a ser solucionado. Entenda na matéria abaixo:



Previsto para 2013, um novo modelo de código de barras, impedirá a comercialização de itens vencidos. Desenvolvido pela APAS (Associação Paulista de Supermercados), a nova tecnologia dependerá de um software instalado na frente dos caixas dos checkouts que acusa se o produto está vencido, segundo João Galassi, presidente da Associação.

O objetivo do novo modelo é a otimização do controle, hoje, feito manualmente e resultando em muitos produtos vencidos nas gôndolas. Além da funcionalidade de acusar a validade do item, o sistema mostrará a quantidade de produtos vendidos de cada lote, permitindo ao estabelecimento um maior controle do que está dentro da loja.

Conforme pesquisa realizada nos últimos 40 dias, 56,2% dos estabelecimentos recebem reclamações sobre mercadorias fora do prazo de validade. A falha ocorre em 35,6% dos alimentos perecíveis e em 24,7% dos produtos de mercearia.

Fonte: APAS

